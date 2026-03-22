СОУ просунулися на Купянщині, а ЗС РФ вдарили по мосту Оскільської ГЕС — ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

З посиланням на опубліковані 21 березня геолоковані відеозаписи аналітики стверджують, що Сили оборони просунулися на південь від села Піщане.

“На записах видно, як оператори безпілотників 375 протитанкового артилерійського батальйону Росії (47 танкова дивізія, 1 гвардійська танкова армія, Московський військовий округ) завдають ударів по комунікаційному обладнанню на українській позиції на південь від Піщаного”, – зазначають в Інституті.

Водночас твердження російських мілблогерів про начебто просування військ РФ в центрі села Курилівка ISW не підтверджує.

Російські блогери також вчергове розкритикували Міноборони РФ за неправдиву заяву про захоплення Куп’янська та висловили стурбованість тим, що МО навряд чи вшанує пам’ять російських солдатів, які нещодавно загинули в центрі міста, оскільки населений пункт офіційно не є активною зоною бойових дій.

“Російський мілблогер та колишній інструктор операції “Шторм-Z” пов’язав жахливу ситуацію в Куп’янську з інцидентом, який спричинив самогубство відомого незалежного російського мілблогера Андрія “Мурза” Морозова в лютому 2024 року. Повідомляється, що Морозов покінчив життя самогубством після того, як російське військове командування змусило Морозова цензурувати його повідомлення про високий рівень втрат, які зазнали російські війська, намагаючись захопити Авдіївку (Донецька область), і самогубство Морозова з того часу стало точкою невралгії в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі. Кооптований Кремлем відомий російський мілблогер навіть визнав дискурс в інформаційному просторі щодо Куп’янська, але закликав росіян чекати на офіційну відповідь від МОУ”, – зазначають аналітики.

За даними ISW, 21 березня на Борівському, Харківському та Великобурлуцькому напрямках російські війська не мали просування.

Однак на опублікованих 20 березня геолокованих відеозаписах видно, як військові РФ завдають авіаудару по мосту Оскільської ГЕС через річку Оскіл (на сході від села Оскіл).

