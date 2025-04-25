Новости Харькова – главное за 25 апреля: два налета БпЛА, взрывы

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:08

В Харькове началась вторая волна налета БпЛА

Около часа ночи в Харьков залетела вторая группа «Шахедов». В городе опять раздаются взрывы.

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00:28

Харьков атакуют «Шахеды»

Сразу после полуночи в Харькове началась атака российских ударных БпЛА. Об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ.

Следом раздались взрывы.