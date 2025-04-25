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Новости Харькова – главное за 25 апреля: два налета БпЛА, взрывы

Происшествия 01:08   25.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова – главное за 25 апреля: два налета БпЛА, взрывы Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:08

В Харькове началась вторая волна налета БпЛА

Около часа ночи в Харьков залетела вторая группа «Шахедов». В городе опять раздаются взрывы.

Информация обновляется тут.

00:28

Харьков атакуют «Шахеды»

Сразу после полуночи в Харькове началась атака российских ударных БпЛА. Об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ.

Следом раздались взрывы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 01:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".