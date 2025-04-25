Новости Харькова – главное за 25 апреля: два налета БпЛА, взрывы
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
01:08
В Харькове началась вторая волна налета БпЛА
Около часа ночи в Харьков залетела вторая группа «Шахедов». В городе опять раздаются взрывы.
00:28
Харьков атакуют «Шахеды»
Сразу после полуночи в Харькове началась атака российских ударных БпЛА. Об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ.
Следом раздались взрывы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, новости Харькова, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 01:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".