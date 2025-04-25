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Бои идут на Купянском направлении, РФ била из авиации: данные ГШ на 16:00

Фронт 16:48   25.04.2025
Виктория Яковенко
Бои идут на Купянском направлении, РФ била из авиации: данные ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья. Об атаках на этом направлении в сводке Генштаба не сообщается.

На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции украинских войск в районе Новой Кругляковки, бои продолжаются.

«В общем с начала суток произошло 63 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.

Читайте также: «На Харьковщине довольно тихо». Что происходит вблизи Волчанска и Купянска

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".