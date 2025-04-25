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«На Харьковщине довольно тихо». Что происходит вблизи Волчанска и Купянска

Фронт 12:21   25.04.2025
Виктория Яковенко
«На Харьковщине довольно тихо». Что происходит вблизи Волчанска и Купянска Скриншот

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях.

«На Харьковщине – Волчанск и Купянск – довольно тихо, по сравнению с тем, как там объявили псевдоперемирие. Харьковское направление не было громким в последний месяц. Вчера там некоторые наступательные действия были, сегодня еще нет. На Волчанск и Волчанские Хутора они двигаются, но без успеха», — отметил Трегубов.

Он добавил, что на Купянском направлении россиянам в свое время удалось создать определенные угрожающие ситуации, особенно когда река Оскол была покрыта льдом.

«Они перебросили определенную часть войск на ее правый берег, но развивать наступление они не смогли, и по состоянию на сейчас там интенсивность боестолкновений низкая, они прегруппировываются, и занимаются вопросом своей логистики», — подытожил Трегубов.

Напомним, накануне, 24 апреля, начальник отделения коммуникаций 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга также сообщала, что последние несколько дней ситуация на Купянском направлении стабилизировалась. По ее словам, это произошло благодаря тому, что перед этим враг изрядно получил «по зубам».

Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях.".