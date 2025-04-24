«Пару дней стабильные у нас». Что произошло с врагом на Купянском направлении
Начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга в эфире «Суспільне. Студія» объяснила, почему последние несколько дней ситуация на Купянском направлении стабилизировалась.
«Не потому, что враг прекратил свои штурмовые действия, а потому что он перед этим получил хорошо «по зубам». Когда пытался штурмовать на колесной технике — это квадроциклы, багги, мотоциклы, все было уничтожено. Поэтому несколько дней имеем такую определенную стабилизацию», — отметили Замрыга.
По ее словам, эту стабилизацию украинские воины используют эффективно: работают по тылам и логистике врага.
«Имеем сутки назад довольно удачную работу штурмовиков, артиллерии, FPV-дронов. Когда были уничтожены склады с ГСМ, с продовольством и автомобиль «Буханка». В автомобиль «Буханка» наши пилоты FPV попали ювелирно — в бензобак. Это все вспыхнуло, и соответственно, есть уничтоженный личный состав противника», — добавили в ВСУ.
Украинские воины также заявили, что ВС РФ довольно часто используют по Купянску, за и перед рекой Оскол — КАБы, что наносит значительные разрушения инфраструктуре города.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ворог, враг, купянское направление, фронт;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Надежда Замрыга в эфире «Суспільне. Студія» объяснила, почему последние несколько дней ситуация на Купянском направлении стабилизировалась.".