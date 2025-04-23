Враг активизировался под Волчанском: с начала дня четыре боя
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 23 апреля сообщил о пяти боях на Харьковщине с начала суток. Враг действовал в основном на северо-востоке области.
«На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, но был остановлен нашими защитниками», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 83 боя.
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Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 21 и 22 апреля россияне атаковали севернее Харькова возле Липцев и Волчанска, а также, что оккупанты применяют ДРГ.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 16:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 23 апреля сообщил о пяти боях на Харьковщине с начала суток. Враг действовал в основном на северо-востоке области".