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Враг активизировался под Волчанском: с начала дня четыре боя

Фронт 16:46   23.04.2025
Оксана Горун
Враг активизировался под Волчанском: с начала дня четыре боя Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 23 апреля сообщил о пяти боях на Харьковщине с начала суток. Враг действовал в основном на северо-востоке области.

«На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, но был остановлен нашими защитниками», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 83 боя.

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Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 21 и 22 апреля россияне атаковали севернее Харькова возле Липцев и Волчанска, а также, что оккупанты применяют ДРГ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 23 апреля сообщил о пяти боях на Харьковщине с начала суток. Враг действовал в основном на северо-востоке области".