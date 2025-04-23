Враг активизировался под Волчанском: с начала дня четыре боя

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 23 апреля сообщил о пяти боях на Харьковщине с начала суток. Враг действовал в основном на северо-востоке области.

«На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении противник пытался продвинуться в районе Загрызово, но был остановлен нашими защитниками», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте в Украине с начала суток зафиксировали 83 боя.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 21 и 22 апреля россияне атаковали севернее Харькова возле Липцев и Волчанска, а также, что оккупанты применяют ДРГ.