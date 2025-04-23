Терехов заявил об увеличении обстрелов Харькова, зачем это делает враг

В Харькове увеличилось количество вражеских ударов, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Это «Шахеды», были «Искандеры». Действительно, наш враг очень увеличил количество ударов по Харькову. Изменения есть. Вчера мы были свидетелями этих перемен. Вообще по Харькову всегда били вечером, ночью или с самого утра, а вчера мы имели «прилеты» 12 «Шахедов», которые били среди белого дня. Тогда, когда люди едут на работу, возвращаются с работы или едут по своим делам. Было очень грустно, когда человек стоит на остановке общественного транспорта, а попадает рядом с ним «Шахед», и он оказывается в больнице. И автомобиль, который остановился на сигнал светофора, и тоже попадание рядом с ним «Шахеда», — сказал Терехов.

Он отметил, что в результате атак в городе страдает жилищный фонд, а также производственные предприятия.

«Я считаю, что идет тактика того, чтобы разрушить бизнес, чтобы люди оказались без работы, чтобы они не получили заработную плату, не было уплаты налогов. Это такая стратегия, которую выбрал наш враг», — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»