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РФ атаковала в Харькове предприятие, что делало оборудование для разлива пива

Общество 14:02   23.04.2025
Виктория Яковенко
РФ атаковала в Харькове предприятие, что делало оборудование для разлива пива Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности о последствиях атаки вражеских БпЛА ночью и утром 23 апреля.

«Со вчера по Харькову было выпущено 20 «Шахедов» и «Молнию». Ночью были «прилеты» шести «Шахедов», которые били по Новобаварскому району. Никто не пострадал. Очень много разрушений. Это было гражданское предприятие, производившее оборудование для разлива пива. До сих пор там продолжаются спасательные работы, до сих пор есть пожар. По Харькову было всего 4 тыс. метров, где были пожары. Другое складское помещение, там было 1,5 тысячи метров, там тоже был очень большой пожар, но его удалось потушить», — рассказал мэр.

Кроме этого, он отметил, что утром по городу ударил БпЛА «Молния». В результате «прилета» никто не пострадал, но частично разрушена крыша здания.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ночью 23 апреля россияне БпЛА типа «Герань-2» атаковали Новобаварский район Харькова. В результате ударов повреждены гражданские предприятия, вспыхнули крупные пожары. Пострадавших из-за «прилетов» нет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил подробности о последствиях атаки вражеских БпЛА ночью и утром 23 апреля.".