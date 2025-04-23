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Россияне используют ДРГ на Харьковском направлении для нападения – ISW

Фронт 08:45   23.04.2025
Оксана Якушко
Россияне используют ДРГ на Харьковском направлении для нападения – ISW Фото: ISW

21 и 22 апреля россияне атаковали севернее Харькова возле Липцев и Волчанска, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Представитель украинской бригады, действующей возле Волчанска, сообщил, что россияне использовали одностороннее 30-часовое пасхальное перемирие, введенное РФ, для ротации и снабжения позиций на передовой в этом направлении. Россияне используют небольшие ДРГ для разведки и нападения на украинские позиции в этом районе.

22 апреля российские войска продолжили наземные атаки на Купянском направлении, но подтвержденных результатов не добились.

Российский милитарист заявил, что россияне продвинулись к северо-востоку от Тополи и к юго-западу от Каменки, к северо-западу и юго-западу от Западного и к северо-западу и северо-востоку от Петропавловки.

21 и 22 апреля россияне продолжали атаковать возле Каменки, северо-западнее Купянска в районе Малой Шапковки, севернее Купянска в районе Кондрашевки и восточнее Купянска в районе Петропавловки.

22 апреля российские войска пытались наступать в направлении Боровой, но без успеха.

Россияне продолжали атаковать к северо-востоку от Боровой возле Загрызово и Новой Кругляковки, к востоку от Боровой в районе Надежды и к юго-востоку от Боровой в районе Новосергиевки, Ольговки и Грековки 21 и 22 апреля. Российский милитарист заявил, что украинские войска контратаковали возле Надежды.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 и 22 апреля россияне атаковали севернее Харькова возле Липцев и Волчанска, сообщает Институт изучения войны (ISW).".