Масштабные пожары возникли ночью в Харькове из-за ударов российских БпЛА
Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары БпЛА по Новобаварскому району Харькова, сообщили в ГСЧС.
Они попали по гражданским объектам и разрушили строительные конструкции зданий.
Также возникли два масштабных пожара.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте прилета под угрозой вражеских ударов работали подразделения ГСЧС и коммунальные службы города. Продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 07:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары БпЛА по Новобаварскому району Харькова, сообщили в ГСЧС.".