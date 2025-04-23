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Масштабные пожары возникли ночью в Харькове из-за ударов российских БпЛА

Происшествия 07:29   23.04.2025
Оксана Якушко
Масштабные пожары возникли ночью в Харькове из-за ударов российских БпЛА

Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары БпЛА по Новобаварскому району Харькова, сообщили в ГСЧС.

Они попали по гражданским объектам и разрушили строительные конструкции зданий.

Также возникли два масштабных пожара.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте прилета под угрозой вражеских ударов работали подразделения ГСЧС и коммунальные службы города. Продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 07:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью россияне нанесли массированные удары БпЛА по Новобаварскому району Харькова, сообщили в ГСЧС.".