Житель Харьковщины проведет в тюрьме 11 лет за работу на оккупантов
Приговор получил 34-летний житель поселка Казачья Лопань. Следствие доказало, что во время оккупации он устроился к россиянам «народным дружинником».
«Во время оккупации региона в 2022 году злоумышленник добровольно вступил в незаконно созданное формирование «Народная дружина пгт. Казачья Лопань», что подчинялось вооруженным формированием и оккупационной администрации государства-агрессора», — рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Установлено, что с мая по август 2022-го фигурант занимался передачей материальных ресурсов и других активов оккупантам, а также призывал людей вступать в так называемую «народную дружину» для сотрудничества с врагом.
После деоккупации мужчина пытался «залечь на дно», однако фигуранта задержали у него дома в феврале 2023-го.
Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Он проведет в тюрьме 11 лет, также его лишили права в течение 11 лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, с конфискацией всего имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: окупація, СБУ, тюрьма, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 34-летний житель поселка Казачья Лопань. Следствие доказало, что во время оккупации он устроился к россиянам «народным дружинником».".