Житель Харьковщины проведет в тюрьме 11 лет за работу на оккупантов

Приговор получил 34-летний житель поселка Казачья Лопань. Следствие доказало, что во время оккупации он устроился к россиянам «народным дружинником».

«Во время оккупации региона в 2022 году злоумышленник добровольно вступил в незаконно созданное формирование «Народная дружина пгт. Казачья Лопань», что подчинялось вооруженным формированием и оккупационной администрации государства-агрессора», — рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Установлено, что с мая по август 2022-го фигурант занимался передачей материальных ресурсов и других активов оккупантам, а также призывал людей вступать в так называемую «народную дружину» для сотрудничества с врагом.

После деоккупации мужчина пытался «залечь на дно», однако фигуранта задержали у него дома в феврале 2023-го.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Он проведет в тюрьме 11 лет, также его лишили права в течение 11 лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, с конфискацией всего имущества.