Генштаб ВСУ — о событиях на Харьковщине за сутки: авиаудары и четыре атаки

Генштаб в утренней сводке 25 апреля проинформировал, что на Харьковском направлении боев не было. Однако враг атаковал на Купянщине.

«На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загрызово и в сторону Богуславки», — отметили в Генштабе.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 175 боев. Армия РФ наносила авиаудары по Украине. В Харьковской области они пришлись по районам населенных пунктов Редкодуб и Путниково.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских систем и один пункт управления противника», — сообщил ГШ.

Генштаб также опубликовал обновление о потерях врага.