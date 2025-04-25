Взрывы в Харькове: две волны «Шахедов», повреждены дома (обновляется)

В Харькове после полуночи прогремело уже не меньше трех взрывов. Мэр города Игорь Терехов заявил о налете российских БпЛА.

Дополнено в 01:13. Городской голова Харькова сообщил, что, по предварительным данным, в результате последних «прилетов» повреждены частные дома.

Дополнено в 01:04. В 01:01 в Харькове прогремел еще один взрыв. Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении города движутся вражеские ударные БпЛА. Налет продолжается.

Дополнено в 00:59. «На данный момент было зафиксировано пять ударов по Харькову. Сейчас еще группа враждебных БпЛА заходит на город – будьте осторожны!» — предупредил в 00:57 25 апреля городской голова Харькова.

Дополнено в 00:55. Российский беспилотник ударил по Слободскому району Харькова, уточнил мэр.

«Горит гражданское предприятие. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала», — написал он.

Дополнено в 00:34. Терехов сообщил, что под ударами опять оказались предприятия Харькова. На месте возникли пожары.

«Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается», — написал он.

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