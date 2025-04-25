Терехов обратился к харьковчанам: подробности (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за последние три дня в результате обстрелов в городе повреждены 94 объекта, 87 из них – жилые дома.
«Пользуясь случаем, хочу всех харьковчан пригласить, чтобы они были очень осторожны», – обратился Терехов в эфире нацмарафона.
Относительно последней, ночной атаки БпЛА Терехов отметил, что было зафиксировано шесть ударов.
«Это были «Шахеды», попавшие в предприятие, которое никоим образом не касается оборонного направления. Это гражданское предприятие. Взрывными волнами были повреждены дома. Вообще было повреждено восемь многоэтажек, кроме этого повреждены частные дома, выбиты окна, разбиты крыши», — уточнил мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, Харьков российские БпЛА атаковали двумя волнами — после полуночи и часу ночи. В результате ночной атаки в Слободском районе было повреждено по меньшей мере 18 зданий. Всего было выбито 94 окна, сообщили в Харьковском горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрел, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за последние три дня в результате обстрелов в городе повреждены 94 объекта, 87 из них – жилые дома.".