Терехов обратился к харьковчанам: подробности (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за последние три дня в результате обстрелов в городе повреждены 94 объекта, 87 из них – жилые дома.

«Пользуясь случаем, хочу всех харьковчан пригласить, чтобы они были очень осторожны», – обратился Терехов в эфире нацмарафона.

Относительно последней, ночной атаки БпЛА Терехов отметил, что было зафиксировано шесть ударов.

«Это были «Шахеды», попавшие в предприятие, которое никоим образом не касается оборонного направления. Это гражданское предприятие. Взрывными волнами были повреждены дома. Вообще было повреждено восемь многоэтажек, кроме этого повреждены частные дома, выбиты окна, разбиты крыши», — уточнил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, Харьков российские БпЛА атаковали двумя волнами — после полуночи и часу ночи. В результате ночной атаки в Слободском районе было повреждено по меньшей мере 18 зданий. Всего было выбито 94 окна, сообщили в Харьковском горсовете.