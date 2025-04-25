В Харькове «Шахеды» ночью повредили не меньше 18 зданий — мэрия
В Харькове коммунальщики устраняют последствия новых и предыдущих «прилетов». В первую очередь закрывают вылетевшие окна, также идет ремонт крыш.
«В результате ночной атаки в Слободском районе было повреждено по меньшей мере 18 зданий. Всего было выбито 94 окна. Коммунальщики уже закрыли 18% контуров в жилых помещениях», — сообщила прессслужба Харьковского городского совета.
Кроме того, в городе еще устраняют последствия предыдущих атак — в частности масштабной ракетно-дроновой, которая произошла 24 апреля.
«В Слободском, Новобаварском, Немышлянском и Основянском районах повреждения получили 76 зданий. На сегодняшнее утро коммунальщики закрыли 73% выбитых окон в квартирах, 91% — в местах общего пользования и все остекления балконов. Специалисты также отремонтировали 77% поврежденных кровель», — отметили в мэрии.
Читайте также: Россияне «расстреляли» в Харькове ресторан: данные Синегубова
Напомним, Харьков российские БпЛА атаковали двумя волнами — после полуночи и часу ночи.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, мэрия, новости Харькова, прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове «Шахеды» ночью повредили не меньше 18 зданий — мэрия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики устраняют последствия новых и предыдущих «прилетов». В первую очередь закрывают вылетевшие окна, также идет ремонт крыш".