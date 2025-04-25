В Харькове «Шахеды» ночью повредили не меньше 18 зданий — мэрия

В Харькове коммунальщики устраняют последствия новых и предыдущих «прилетов». В первую очередь закрывают вылетевшие окна, также идет ремонт крыш.

«В результате ночной атаки в Слободском районе было повреждено по меньшей мере 18 зданий. Всего было выбито 94 окна. Коммунальщики уже закрыли 18% контуров в жилых помещениях», — сообщила прессслужба Харьковского городского совета.

Кроме того, в городе еще устраняют последствия предыдущих атак — в частности масштабной ракетно-дроновой, которая произошла 24 апреля.

«В Слободском, Новобаварском, Немышлянском и Основянском районах повреждения получили 76 зданий. На сегодняшнее утро коммунальщики закрыли 73% выбитых окон в квартирах, 91% — в местах общего пользования и все остекления балконов. Специалисты также отремонтировали 77% поврежденных кровель», — отметили в мэрии.

Напомним, Харьков российские БпЛА атаковали двумя волнами — после полуночи и часу ночи.