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В Харькове «Шахеды» ночью повредили не меньше 18 зданий — мэрия

Происшествия 10:09   25.04.2025
Оксана Горун
В Харькове «Шахеды» ночью повредили не меньше 18 зданий — мэрия Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове коммунальщики устраняют последствия новых и предыдущих «прилетов». В первую очередь закрывают вылетевшие окна, также идет ремонт крыш.

 «В результате ночной атаки в Слободском районе было повреждено по меньшей мере 18 зданий. Всего было выбито 94 окна. Коммунальщики уже закрыли 18% контуров в жилых помещениях», — сообщила прессслужба Харьковского городского совета.

закрывают окна в Харькове после прилетов 24-25 апреля 2025
Фото: пресс-служба ХГС

Кроме того, в городе еще устраняют последствия предыдущих атак — в частности масштабной ракетно-дроновой, которая произошла 24 апреля.

«В Слободском, Новобаварском, Немышлянском и Основянском районах повреждения получили 76 зданий. На сегодняшнее утро коммунальщики закрыли 73% выбитых окон в квартирах, 91% — в местах общего пользования и все остекления балконов. Специалисты также отремонтировали 77% поврежденных кровель», — отметили в мэрии.

закрывают окна в Харькове после прилетов 24-25 апреля 2025 2
Фото: пресс-служба ХГС

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Напомним, Харьков российские БпЛА атаковали двумя волнами — после полуночи и часу ночи.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики устраняют последствия новых и предыдущих «прилетов». В первую очередь закрывают вылетевшие окна, также идет ремонт крыш".