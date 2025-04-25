Россияне «расстреляли» в Харькове ресторан: данные Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 апреля сообщил о последствиях обстрелов в Харькове и области за сутки.
«Г. Харьков. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» повреждены четыре здания ресторанного комплекса», — написал Синегубов.
Накануне, вечером 24 апреля, российская армия ударила FPV-дроном по частному дому в Казачьей Лопани. Информации о пострадавших нет.
В Чугуевском районе из-за удара БпЛА по автомобилю ВАЗ-21013 за пределами села Шестаково погиб 36-летний мужчина. В Купянском — пострадали 83-летняя и 78-летняя женщины. Под обстрелами в течение дня были населенные пункты Золочевской громады, там возникли пожары. В Боровской громаде ударом из РСЗО подожгли два гектара леса, а КАБом разрушили магазин в Боровой.
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Напомним, Харьков российские БпЛА атаковали двумя волнами — после полуночи и часу ночи. Мэр сообщил, что в результате последних «прилетов» повреждены частные дома.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 25 апреля сообщил о последствиях обстрелов в Харькове и области за сутки".