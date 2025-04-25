Live
  • Пт 25.04.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.69
  • EUR 47.42

Ночной удар «Шахедов» по Харькову: пожар еще тушат

Происшествия 08:14   25.04.2025
Оксана Горун
Ночной удар «Шахедов» по Харькову: пожар еще тушат Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины сообщила, что ликвидация последствий атаки армии РФ по Харькову еще продолжается.

«Ночью враг нанес удар беспилотниками по Слободскому району города Харькова. Произошел пожар. Повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается», — проинформировали утром 25 апреля в ГСЧС.

Напомним, Харьков российские БпЛА атаковали двумя волнами — после полуночи и часу ночи. Мэр сообщил, что  в результате последних «прилетов» повреждены частные дома.

В целом за сутки, по информации спасателей, на Харьковщине было пять пожаров из-за российских обстрелов: в Купянском, Изюмском, Чугуевском, Богодуховском районах области и Харькове. Три пожара возникли на открытых пространствах и в лесу на общей площади более 6,5 га.

Читайте также: Бизнес горит в Харькове: РФ повторяет прошлогоднюю стратегию — с нюансами

«Вражеским огнем также уничтожен легковой автомобиль, частный дом и две хозяйственные постройки, один человек погиб, два пострадали», — привела данные пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Это хлам» — харьковский бизнесмен сферы ВПК о военной технике от партнеров
«Это хлам» — харьковский бизнесмен сферы ВПК о военной технике от партнеров
25.04.2025, 07:29
Новости Харькова – главное за 25 апреля: два налета БпЛА, взрывы
Новости Харькова – главное за 25 апреля: два налета БпЛА, взрывы
25.04.2025, 08:31
Взрывы в Харькове: две волны «Шахедов», повреждены дома (обновлено)
Взрывы в Харькове: две волны «Шахедов», повреждены дома (обновлено)
25.04.2025, 01:13
Ночной удар «Шахедов» по Харькову: пожар еще тушат
Ночной удар «Шахедов» по Харькову: пожар еще тушат
25.04.2025, 08:14
Будет гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
Будет гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
24.04.2025, 20:15
Россияне «расстреляли» в Харькове ресторан: данные Синегубова
Россияне «расстреляли» в Харькове ресторан: данные Синегубова
25.04.2025, 08:53

Новости по теме:

14:23
Тушили пять суток: масштабный пожар в лесах под Балаклеей ликвидировали
21:53
Ночные «прилеты» в Харькове: пожары закончили тушить (фото)
07:29
Масштабные пожары возникли ночью в Харькове из-за ударов российских БпЛА
10:59
Масштабный пожар в лесах под Балаклеей локализировали — ГСЧС (фото)
08:13
Российская авиация дважды за сутки бомбила село на Харьковщине

Вы читали новость: «Ночной удар «Шахедов» по Харькову: пожар еще тушат»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 08:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины сообщила, что ликвидация последствий атаки армии РФ по Харькову еще продолжается".