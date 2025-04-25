Ночной удар «Шахедов» по Харькову: пожар еще тушат

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины сообщила, что ликвидация последствий атаки армии РФ по Харькову еще продолжается.

«Ночью враг нанес удар беспилотниками по Слободскому району города Харькова. Произошел пожар. Повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается», — проинформировали утром 25 апреля в ГСЧС.

Напомним, Харьков российские БпЛА атаковали двумя волнами — после полуночи и часу ночи. Мэр сообщил, что в результате последних «прилетов» повреждены частные дома.

В целом за сутки, по информации спасателей, на Харьковщине было пять пожаров из-за российских обстрелов: в Купянском, Изюмском, Чугуевском, Богодуховском районах области и Харькове. Три пожара возникли на открытых пространствах и в лесу на общей площади более 6,5 га.

«Вражеским огнем также уничтожен легковой автомобиль, частный дом и две хозяйственные постройки, один человек погиб, два пострадали», — привела данные пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.