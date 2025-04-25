В ТЦК осудили своих сотрудников, сбивших велосипедиста под Харьковом (видео)

Очередное видео с наездом автомобиля мобильной группы ТЦК и СП на велосипедиста прокомментировали в Харьковском областном терцентре комплектования и соцподдержки.

Видео, как утверждалось, снятое утром 25 апреля в поселке Бабаи под Харьковом, ранее опубликовали в Telegram-каналах.

В областном ТЦК и СП осудили своих сотрудников, «нарушивших правила дорожного движения».

«Инцидент произошел во время выполнения служебных обязанностей личным составом мобильной группы оповещения ОТЦК и СП. В результате нарушения правил дорожного движения был поврежден велосипед гражданина. После инцидента он покинул место происшествия. Руководство ОТЦК и СП осуждает действия военнослужащих, которые вызвали ДТП. По факту происшествия назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие дисциплинарные меры», — говорится в официальном комментарии ОТЦК.