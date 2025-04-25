В ТЦК осудили своих сотрудников, сбивших велосипедиста под Харьковом (видео)
Очередное видео с наездом автомобиля мобильной группы ТЦК и СП на велосипедиста прокомментировали в Харьковском областном терцентре комплектования и соцподдержки.
Видео, как утверждалось, снятое утром 25 апреля в поселке Бабаи под Харьковом, ранее опубликовали в Telegram-каналах.
В областном ТЦК и СП осудили своих сотрудников, «нарушивших правила дорожного движения».
«Инцидент произошел во время выполнения служебных обязанностей личным составом мобильной группы оповещения ОТЦК и СП. В результате нарушения правил дорожного движения был поврежден велосипед гражданина. После инцидента он покинул место происшествия. Руководство ОТЦК и СП осуждает действия военнослужащих, которые вызвали ДТП. По факту происшествия назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие дисциплинарные меры», — говорится в официальном комментарии ОТЦК.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: велосипедист, ДТП, новости Харькова, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередное видео с наездом автомобиля мобильной группы ТЦК и СП на велосипедиста прокомментировали в Харьковском областном терцентре комплектования и соцподдержки.".