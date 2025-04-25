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«Это хлам» — харьковский бизнесмен сферы ВПК о военной технике от партнеров

Мир 07:29   25.04.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
«Это хлам» — харьковский бизнесмен сферы ВПК о военной технике от партнеров

Международные партнеры передавали Украине бронемашины без башен и оборудования. А сейчас приезжают посмотреть, как работает украинский ВПК.

Впечатлениями о западной технике и украинских аналогах на региональном форуме «Харьковщина инновационная» поделился харьковский бизнесмен, основатель концерна «Сафари» Александр Попов.  Сейчас он возглавляет областную организацию работодателей оборонно-промышленного комплекса.

«Мы увидели, что нам все помогают с 2022 года. Нам и танки дают, и бронемашины… Нам все дают, но это все хлам. Это все, что стояло где-то там в пустыне после Иракско или какой-то другой войны. Все было загружено в вагоны, корабли — и приехало к нам. Кто будет ремонтировать? Кто это сейчас ремонтирует? Первый год – это полный вакуум. Никто не думал, что нам это приедет. Приезжали бронемашины без башен, без оборудования совсем. И это нужно было ремонтировать. Сейчас частные компании более 80% этой техники ремонтируют», — поделился Попов.

При этом он отметил сложности, с которыми сталкиваются частники: от отсутствия госфинансирования до дефицита квалифицированных кадров. Однако отметил и существенный прогресс, который произошел в украинской производственной сфере за годы большой войны.

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«За годы войны у нас технологичность производства поднялась очень высоко. За счет того, что у нас есть желание победы, мы сделали очень большой шаг вперед. И те компании, зарубежные, с которыми я встречаюсь постоянно, сейчас все поехали в Киев, чтобы встречаться с отечественным ВПК. Потому что они понимают: то, что мы делаем, оно работает. Оно не совершенно, но оно работает. То, что делают они, по огромной цене, супертехнологично, оно не работает», — объяснил бизнесмен.

Ранее в интервью МГ «Объектив» экс-заместитель начальника ХОВА Александр Скакун рассказал, что ПВО, поступавшее от партнеров, в Харькове «дорабатывали».

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 07:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международные партнеры передавали Украине бронемашины без башен и оборудования. А сейчас приезжают посмотреть, как работает украинский ВПК".