Как производство Харькова убивали российские «инвесторы», рассказал бизнесмен

Бизнесмен и в прошлом вице-мэр, основатель концерна «Сафари» Александр Попов поделился мнением, что с момента развала СССР россияне целенаправленно разрушали промышленность Харькова.

Сам Попов, которого харьковчане хорошо знают как владельца фитнес-центра и магазинов «Сафари», в бизнесе вернулся к своей первой специальности — инженера-механика. Сейчас он возглавляет областную организацию работодателей оборонно-промышленного комплекса. Поэтому о состоянии промышленности города (и оборонки в частности) в начале полномасштабного вторжения и сейчас осведомлен изнутри. Своими наблюдениями бизнесмен поделился на региональном форуме «Харьковщина инновационная», который проходил 24 апреля.

«Многое нужно делать, что не делалось, пожалуй, со времен развала Советского Союза. Харьков всегда был оборонным промышленным городом. И я считаю, что Харьков занимал первое место в производстве оборонной продукции в Советском Союзе. После развала Союза и самостоятельности Украины фактически, я теперь вижу, что россияне делали все, чтобы разрушать нашу промышленность — и это им удалось, — заявил Попов. — Ни один военный завод сейчас не работает так, как он должен был работать. У каждого завода были свои задачи: начинается война – Малышева делает там тысячи танков, ХКБМ разрабатывает эти танки, авиазавод производит самолеты — и так далее, и так далее, и так далее. И мы побеждаем быстро в войне. Этого ничего не вышло».

Поясняя, как именно действовали россияне, разваливая промышленность города, Попов напомнил о «добрых инвесторах».

«Что не удалось украсть разведке… Не буду называть предприятия: заходит «хороший российский инвестор», покупает завод, выносит всю документацию, и завод ушел… Мы знаем такие случаи в Харькове. Поэтому мы в 2022 году столкнулись с тем, что Харьков не может ничего производить. Государственные предприятия – совсем ничего. И все началось сначала. Сейчас уже государственные предприятия работают и делают то, что они могут делать. Но частный сектор на сегодня в подсчетах производит 75% оборонной продукции, которая есть на вооружении в Украине», — прокомментировал бизнесмен.