В Харьков добраться сложно — местный бизнес заявил, что городу нужна логистика

Харьков должен удержать «на плаву» экономику даже в условиях постоянных обстрелов — чтобы выстоять и остаться «форпостом Европы», как его часто называют. Что для этого необходимо, рассказал на региональном форуме «Харьковщина инновационная» президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Харьков ни разу не был оккупирован агрессором (ни в 2014-м, ни в 2022-м, ни в 2024-м году — Ред.). И это говорит о том, что у Харькова новый смысл, новая функция, которую он должен играть. Прифронтовая зона, огромный промышленный потенциал, который остается, человеческий потенциал, который немного уменьшился, но остается, своя уже идентичность — про это надо сказать. И это метрополис, это очень важно», — охарактеризовал очевидные преимущества Харькова Чумак.

При этом он подчеркнул, что прифронтовой город, который многим видится «крепостью» и «форпостом», нуждается в решении ряда проблем, чтобы выстоять. Кроме очевидных и объективных — безопасности и демографии — есть и целый перечень вполне решаемых. Представитель бизнеса привел ряд примеров.

«Логистика. Очень важно, чтобы быть конкурентным бизнесу, обеспечивать оборону нужна классная, хорошая логистика. Если даже военные сейчас говорят, что в Харьков добраться сложно, то это уже сигнал серьезный, потому что нам нужно очень быстрое перемещение. Во-первых, Сил обороны, во-вторых, человеческих ресурсов, в-третьих, товаров и услуг», — отметил Чумак.

Он напомнил и о претензиях, которые выслушивал в свой адрес по поводу «экономического сепаратизма», когда говорил о необходимости специального экономического статуса для Харькова.

«Нам нужен специальный экономический статус. Мы начали говорить об этом в 2023 году. Впервые [нам] сказали, что это «экономический сепаратизм». Но я сказал: «Извините, мы к этому будем возвращаться снова и снова». Сейчас об этом уже не говорить невозможно. Есть регионы, которые имеют свои особенности, влияющие очень серьезно на развитие экономики. Если мы не удержим экономику региона, мы не удержим здесь возможность обороняться и обеспечивать восточный фланг всей Европы и Украины», — подчеркнул президент Ассоциации частных работодателей.

Важнейшими вопросами, которые он призвал решать, являются особые ставки налогов для Харьковщины, снижение налога на прибыль и военного сбора, а также обеспечение доступа к финансовым ресурсам (в том числе безвозвратным).