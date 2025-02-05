Редкоземельные металлы: что есть в Украине, каков потенциал добычи — анализ DW

После заявления президента США Дональда Трампа: «Хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы», — многие задались вопросом, что именно интересует этого бизнесмена от политики.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 4 февраля уже подтвердил, что страна открыта для инвестиций. А также напомнил: готовность предоставить странам-партнерам доступ к разработке редкоземельных металлов — это один из пунктов «плана победы», который он представлял минувшей осенью. Издание DW проанализировало, что именно может интересовать западные страны и конкретно США в недрах Украины.

Редкоземельные металлы наиболее активно поставляет Китай

На данный момент несомненный лидер рынка производства редкоземельных металлов — Китай, и это вряд ли может устраивать США и лично Трампа. По данным, приведенным в докладе Всемирного экономического форума, КНР обеспечивает около 40% потребностей ЕС в таких ресурсах. Также существенные доли рынка — у Канады, Бразилии, Южной Африки и Австралии.

Металлы, в которых наиболее нуждается Запад, — это уран, титан, литий, графит, никель и алюминий. Прогнозы Центра энергетической безопасности НАТО таковы, что объем рынка этого сырья за пять лет вырастет вдвое. А сейчас он составляет 320 млрд долларов США.

Редкоземельные металлы необходимы для ряда современных производств. Они, к примеру, присутствуют в смартфонах и электромобилях. Но, кроме того, необходимы для аэрокосмической и оборонной промышленности.

Украина может стать ключевым мировым поставщиком

Интерес Трампа к запасам редкоземельных металлов в Украине имеет реальные основания. Об этом свидетельствует информация Центра энергетической безопасности НАТО. В подготовленном отчете специалисты утверждают, что у Украины может стать потенциальным ключевым поставщиком таких редких металлов, как титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит, флюорит и никель.

«К примеру, украинские залежи титановой руды называют крупнейшими в Европе (7% от глобальных залежей). Кроме того, Украина является одной из немногих стран, где происходит добыча этого сырья, незаменимого, в частности, для аэрокосмической, медицинской, автомобильной и судостроительной отрасли. До полномасштабного вторжения РФ в Украину она была одной из важных поставщиков титана для военной промышленности», — пишет DW со ссылкой на отчет экспертов НАТО.

Одним из наиболее обсуждаемых в последнее время фактов является наличие в Украине значительных залежей лития. Одно из крупнейших месторождений — Шевченковское, которое находится в районе активных боевых действий, у Курахово. Однако эти залежи — не единственные в стране. По имеющимся оценкам, в целом в украинских недрах — порядка 500 тысяч тонн металла, который необходим для производства аккумуляторов.

«Украина также является пятым по величине производителем галлия в мире, который важен для производства полупроводников и светодиодов (LED). Украина является ключевым поставщиком неона полупроводниковой чистоты для производства чипов в США», — отмечает DW.

В докладе на сайте Всемирного экономического форума говорится, что Еврокомиссия определила Украину как потенциальный источник более 20 критических видов сырья. Многие из них необходимы для реализации странами ЕС перехода на «зеленую энергию».

Камни — подводные и не очень

Большой потенциал — это еще не все. Важно его реализовать. А тут, как водится, есть целый ряд сложностей. Самая очевидная — полномасштабная война, которая не способствует инвестициям в целом. А также — оккупация части территории страны, в том числе — месторождений редкоземельных металлов.

«Точных данных о том, сколько именно запасов редкоземельных металлов находится под контролем РФ, а сколько – расположены опасно близко к зоне боевых действий, нет. Украинские эксперты в разговоре с DW уже говорили о посягательстве России на минимум два известных месторождения лития в Украине — в Крутой Балке на Запорожье и вблизи поселка Шевченко в Донецкой области. Сейчас территория, на которой расположены оба месторождения, оккупирована. Так что из четырех известных месторождений под контролем Украины остались только два», — пишет DW.

Менее очевидная, но не менее серьезная сложность — украинская бюрократия во всех ее проявлениях. Для развития добычи ископаемых (как впрочем и для любых других инвестиций) необходимо стабильное законодательство, регуляторная база, налогообложение и так далее. Впрочем, украинские власти традиционно обещают всяческое содействие.

«Сейчас мы делаем открытость данных по этим минералам, наработали много нормативно-правовых актов», — цитирует DW заявление первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елену Крамаренко.

С таким месседжем она выступила на конференции в Киеве, а также заявила, что стратегическая цель – «включить Украину в сырьевую стратегию ЕС».