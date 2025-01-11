Курахово в руках врага: что будет с месторождением лития — мнение аналитика

11 января команда DeepState сообщила, что армия РФ оккупировала Курахово. За этим населенным пунктом находится одно из крупнейших месторождений лития — Шевченковское.

В ОСГВ «Хортица» пока официально не подтверждают полный захват россиянами Курахово. Об этом в эфире «Суспільне. Донбас» заявил спикер группировки Виктор Трегубов. По его данным, украинские позиции на местной ТЭС еще держатся. Однако у военных аналитиков нет сомнений, что населенный пункт, если еще не перешел, то вот-вот перейдет в руки оккупантов. И этим, вероятно, дело может не ограничиться.

«Весь Кураховский выступ может быть захвачен российскими оккупантами уже в первом квартале 2025 года, даже быстрее», — считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, о чем заявил на OBOZ.ua.

При этом он достаточно скептически настроен относительно того, что цель РФ — захватить Шевченковское месторождение лития, которое находится в районе Курахово.

«Каждый раз, когда мы говорим о войне в Украине, очень часто я слышу: «крупнейшее месторождение лития», «величайшие запасы соли», «соль в Соледаре», якобы из-за которой российские оккупационные войска пытались захватить Соледар… Нет, давайте не об экономике. Война – это не только экономика, и действия россиян – это не только экономические действия. Давайте посмотрим на территорию временно оккупированных территорий Донецкой Луганской области, так называемые «ДНР» и «ЛНР». Как там с добычей угля за период с 2014 по 2022 год, не говоря уже после 2022 года? Эта отрасль, она как-то обладала большим потенциалом? Большие показатели? Нет. Они просто вывезли все оборудование, и несколько шахт работает. Шахт или копанок — и не более того… Опять же, что там в Соледаре? Добыча ставит рекорды? Вообще все «на мази» сейчас, город процветает? Так же и здесь. Не факт, что там это самое большое месторождения лития — это не только в этом причина. В первую очередь, причина захвата территорий – это то, что Путину нужны территории. А добыча и все иное – это уже, ну скажем так, второстепенные моменты. И потому на этом зацикливаться не надо», — считает Коваленко.

Видео: OBOZ.ua

При этом он отметил, что месторождение лития в районе Курахово может стать предметом «торга» с президентом США Дональдом Трампом, которого гораздо больше интересует бизнес, чем ценности.

Отметим, тему «наступления на Курахово из-за лития» год назад поднял советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. 11 января 2024, когда ВС РФ были еще далеки от Курахово, Андрющенко сообщил, что представители «Атомредметзолото» (горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») согласовали в так называемом «кабинете министров «ДНР» разрешительные документы на добычу лития.

«Это не было бы такой новостью (ну типичное государственное мародерство ресурсов снова), если бы не одно НО. Шевченковское месторождение лития находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Несколько километров от Курахово в направлении Днепропетровской области», — подчеркнул тогда советник мэра Мариуполя.

Хотя месторождение под Курахово иногда называют «крупнейшим в Европе», на самом деле это не так. Более крупные месторождения есть, к примеру, в Чехии (в районе села Циновец) и Сербии. Однако в целом запасы лития в Украине (на всех месторождениях) — действительно крупнейшие в этой части света.

Коваленко говорит о возможности «торговаться с Трампом» по поводу добычи лития в Украине, так как потребности в этом металле в мире все больше возрастают. Его используют при производстве литий-ионных батарей (которые есть в смартфонах, ноутбуках и, что особенно важно, электромобилях). Именно активное производство электрокаров вызвало «литиевый бум» в мире. А один из главных производителей — компания Tesla Илона Маска — ближайшего соратника и спонсора избранного президента США Трампа.