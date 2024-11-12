Подрыв дамбы в Курахово: геолог оценил последствия, ISW пересмотрит прогноз

ВС РФ могли нанести удар по Терновской дамбе в районе Курахово, чтобы вызвать продолжительное наводнение, пишет ISW. Это войскам оккупантов может не помочь, считает ученый.

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 11 ноября проанализировал имеющуюся информацию о разрушении Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Они отметили, что украинские и российские источники расходятся во мнениях о том, кто повредил плотину. Аналитики пришли к выводу, что удар могли нанести российские войска.

«Кураховское водохранилище является значительной водной преградой, разделяющей украинские группировки войск к северу и югу от Курахово, и российские войска могли нанести удар по Терновской плотине, чтобы затопить населенные пункты вдоль реки Волчья к западу от водохранилища, расширив водную преграду, разделяющую эти украинские группировки. Российские войска могли также намереваться затопить реку, чтобы помешать украинским войскам использовать трассу H-15 (Донецк-Запорожье), важную украинскую магистраль, которая проходит через Курахово и чуть южнее реки Волчья. Однако потенциальные преимущества, которые российские войска могли бы получить от повреждения плотины, в настоящее время неясны, поскольку масштабы и продолжительность затопления остаются неизвестными на данный момент», — проинформировали в Институте изучения войны.

Масштабного затопления не будет, а выгода, которую получили россияне, не такая однозначная. Такое мнение высказал латвийский морской геолог Константин Ранкс.

«Можно сказать, что это вполне локальное водохранилище. Создавалось специально для того, чтобы обеспечивать охлаждение Кураховской теплоэлектростанции, которая сейчас не работает… Водохранилище небольшое и стоит на реке Волчья. Его глубина максимальная – 9 метров. А площадь 15 или 17 квадратных километров. Это совсем немного. То есть это ни в какое сравнение не идет, например, с Каховским водохранилищем… Но все равно, к чему это приведет? Это приведет к тому (уже приводит), что стратегически важная для украинских защитников Курахово дорога Н-15, по которой поступает оружие, амуниция, вывозятся раненые, приходит помощь – она тоже может оказаться в зоне затопления. С одной стороны, это выгодно российским войскам, которые наступают с севера и уже вышли к этому водохранилищу. Там возникает угроза охвата украинской группировки войск. В этом логика может быть у российского командования. С другой стороны, очевидно, что эта вылившаяся масса воды, идущая вдоль дороги Н-15 по руслу реки Волчья, превращает эту пойму в практически непроходимую даже для пешего человека массу. То есть, если вы обороняетесь южнее, то для вас это вполне реальная защита, которая позволит выиграть время для перегруппировки какой-то или нанесения какого-то контрудара… Всегда возникал вопрос: ну, ты взорвал, вода вытекла, а дальше-то что будешь делать? Ты же не можешь через это болото пройти. Кстати, были фотографии, что стало с дном Каховского водохранилища после того, как ушла вода. Это же была сплошная топь. Атаковать там не получится», — считает Ранкс.

Аналитики ISW тем временем отметили: россияне используют недавний захват Угледара, чтобы достичь тактически значимых успехов к югу от Курахово.

«ISW пересматривает свою предыдущую оценку, согласно которой российские войска вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области. Эта оценка была неверной», — признали в Институте изучения войны.