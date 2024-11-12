Підрив греблі біля Курахового: геолог оцінив наслідки, ISW перегляне прогноз

ЗС РФ могли завдати удару по Тернівській греблі в районі Курахового, щоб викликати тривалу повінь, пише ISW. Це військам окупантів може не допомогти, вважає вчений.

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 11 листопада проаналізував наявну інформацію про руйнування Тернівської греблі Курахівського водосховища. Вони зазначили, що українські та російські джерела розходяться у думках про те, хто пошкодив греблю. Аналітики дійшли висновку, що удару могли завдати російські війська.

“Курахівське водосховище є значною водною перепоною, що поділяє українські угруповання військ на північ і південь від Курахового, і російські війська могли завдати удару по Тернівській греблі, щоб затопити населені пункти вздовж річки Вовча на захід від водосховища, розширивши водну перешкоду, що розділяє ці українські групи. Російські війська могли також намір затопити річку, щоб перешкодити українським військам використовувати трасу H-15 (Донецьк-Запоріжжя), важливу українську магістраль, яка проходить через Курахове та трохи південніше річки Вовча. Однак потенційні переваги, які російські війська могли б отримати від пошкодження греблі, наразі незрозумілі, оскільки масштаби та тривалість затоплення залишаються невідомими на цей час”, – поінформували в Інституті вивчення війни.

Масштабного затоплення не буде, а вигода, яку здобули росіяни, не така однозначна. Таку думку висловив латвійський морський геолог Костянтин Ранкс.

“Можна сказати, що це цілком локальне водосховище. Створювалося спеціально для того, щоб забезпечувати охолодження Курахівської теплоелектростанції, яка зараз не працює… Водосховище невелике та стоїть на річці Вовча. Його глибина максимальна – 9 метрів. А площа 15 чи 17 квадратних кілометрів. Це зовсім небагато. Тобто це ні в яке порівняння не йде, наприклад, з Каховським водосховищем… Але все одно, до чого це призведе? Це призведе до того, що стратегічно важлива для українських захисників Курахового дорога Н-15, якою надходить зброя, амуніція, вивозяться поранені, приходить допомога – вона теж може опинитися в зоні затоплення. З одного боку, це вигідно російським військам, які наступають із півночі та вже вийшли до цього водосховища. Там постає загроза охоплення українського угруповання військ. У цьому логіка можливо в російського командування. З іншого боку, очевидно, що ця маса води, що вилилася, що йде вздовж дороги Н-15 по річищу річки Вовча, перетворює цю заплаву в практично непрохідну навіть для пішої людини масу. Тобто, якщо ви обороняєтеся південніше, то для вас це цілком реальний захист, який дозволить виграти час для перегрупування якогось або нанесення якогось контрудару… Завжди виникало питання: ну, ти підірвав, вода витекла, а далі що робитимеш? Ти ж не можеш через це болото пройти. До речі, були фотографії, що стало з дном Каховського водосховища, після того, як пішла вода. Це ж було суцільне болото. Атакувати там не вийде”, – вважає Ранкс.

Аналітики ISW тим часом відзначили: росіяни використовують нещодавнє захоплення Вугледара, щоб досягти тактично значущих успіхів на південь від Курахового.

“ISW переглядає свою попередню оцінку, згідно з якою російські війська навряд чи зможуть скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області. Ця оцінка була неправильною”, – визнали в Інституті вивчення війни.