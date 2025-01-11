Курахове в руках ворога: що буде з родовищем літію – думка аналітика

11 січня команда DeepState повідомила, що армія РФ окупувала Курахове. За цим населеним пунктом знаходиться одне з найбільших родовищ літію – Шевченківське.

В ОСУВ “Хортиця” поки що офіційно не підтверджують повне захоплення росіянами міста Курахове. Про це в етері “Суспільне. Донбас” заявив речник угруповання Віктор Трегубов. За його даними, українські позиції на місцевій ТЕС ще тримаються. Проте військові аналітики не мають сумнівів, що населений пункт, якщо ще не перейшов, то ось-ось перейде до рук окупантів. І цим, ймовірно, справа може не обмежитися.

“Увесь Курахівський виступ може бути загарбаний російськими окупантами вже в першому кварталі 2025 року, навіть швидше”, – вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко, про що заявив на OBOZ.ua.

При цьому він досить скептично налаштований щодо того, що мета РФ – захопити Шевченківське родовище літію, яке знаходиться в районі Курахового.

“Щоразу, коли ми говоримо про війну в Україні, дуже часто я чую: “найбільше родовище літію”, “найбільші запаси солі”, “сіль у Соледарі”, нібито через яку російські окупаційні війська намагалися захопити Соледар… Ні, давайте не про економіку. Війна – це не тільки економіка, і дії росіян – це не тільки економічні дії. Давайте подивимося на територію тимчасово окупованих територій Донецької Луганської області, так звані “ДНР” та “ЛНР”. Як там із видобутком вугілля за період з 2014 по 2022 рік, не кажучи вже після 2022 року? Ця галузь, вона якось мала великий потенціал? Великі показники? Ні. Вони просто вивезли все обладнання, і декілька тільки шахт працює. Шахт або копанок – і не більше того… Знову ж таки, що там у Соледарі? Видобуток ставить рекорди? Взагалі все “на мазі” зараз, місто процвітає? Так само і тут. Не факт, що там це найбільше є родовище літію – це не тільки в цьому причина. У першу чергу, причина захоплення території – це те, що Путіну потрібні території. А видобуток і все таке інше – це вже, скажімо так, другорядні моменти. І тому на цьому зациклюватися не треба”, — вважає Коваленко.

Відео: OBOZ.ua

При цьому він зазначив, що родовище літію в районі Курахового може стати предметом “торгу” з президентом США Дональдом Трампом, якого набагато більше цікавить бізнес, ніж цінності.

Зазначимо, тему “наступу на Курахове через літій” рік тому порушив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 11 січня 2024 року, коли ЗС РФ були ще далекі від Курахового, Андрющенко повідомив, що представники “Атомредметзолото” (гірничорудного дивізіону Держкорпорації “Росатом”) погодили у так званому “кабінеті міністрів “ДНР” дозвільні документи на видобуток літію.

“Це не було б такою новиною (ну типове державне мародерство ресурсів знову), якби не одне АЛЕ. Шевченківське родовище літію знаходиться на підконтрольній Україні території Донецької області. Декілька кілометрів від Курахового в напрямку Дніпропетровської області”, – наголосив тоді радник мера Маріуполя.

Хоча родовище під Кураховим іноді називають “найбільшим у Європі”, насправді це не так. Більші родовища є, наприклад, у Чехії (в районі села Ціновець) та Сербії. Проте загалом запаси літію в Україні (на всіх родовищах) – справді найбільші в цій частині світу.

Коваленко говорить про можливість “торгуватися з Трампом” з приводу видобутку літію в Україні, оскільки потреби в цьому металі у світі дедалі більше зростають. Його використовують при виробництві літій-іонних батарей (які є у смартфонах, ноутбуках та, що особливо важливо, електромобілях). Саме активне виробництво електрокарів викликало “літієвий бум” у світі. А один із головних виробників – компанія Tesla Ілона Маска – найближчого соратника та спонсора обраного президента США Трампа.