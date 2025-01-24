История и «Труха»: что ищут в интернете украинские подростки — исследование

ОО «Детектор медиа» презентовало результаты исследования медиапотребления украинцев 12 — 18 лет, которое провели при поддержке IREX. Подрастающее поколение интересует история.

Исследователи установили, что наиболее популярные у молодежи соцсети — это: Telegram, YouTube, TikTok и Instagram. Также участники называли Discord (чаще к нему обращаются парни, которые играют в компьютерные игры). При этом подростки редко пользуются или вообще не пользуются электронной почтой.

Интересы

«Интересующая в интернете информация зависит от увлечений и общих интересов, также потребляют информацию для обучения, развлечений (стендапы, фильмы, сериалы, музыка, разнообразные развлекательные видео), познавательные видео, спортивные соревнования и т.д. Подростки потребляют преимущественно то, что предлагает лента, любимых блогеров/каналов не смогли отметить (особенно младшая возрастная категория)», — отметили заказчики исследования.

Те участники дискуссий, которые все же выделили своих любимых блогеров и каналы, продемонстрировали интерес к исторической тематике. Историю среди интересующих тем назвали и парни, и девушки. Кроме того, в интересах у парней были: военное дело, игры, саморазвитие, спорт; у девушек — стендап и лайфстайл.

Согласно исследованию, наиболее популярный у подрастающего поколения канал — «Базированная история» (в YouTube), блогер — Михаил Лебига (который активно собирает средства для ВСУ, а в кадре на своем YouTube может курить и «пропускать» нецензурную лексику).

«Среди негативных тенденций: некоторые подростки (чаще ребята) подписаны и регулярно пользуются Telegram-каналом «Труха», одна из участниц регулярно смотрит российскую блогера», — поделились в «Детектор медиа».

Безопасность

Исследователи установили, что большинство подростков определяет интернет как опасную среду. Юные юзеры четко понимают, какие угрозы их могут ожидать, знают, что такое «персональные данные», «булинг», понимают основные правила безопасности в интернете.

«У части подростков нет опыта общения с незнакомцами в интернете, чаще это младшая категория девушек, но ребята также предоставляли такие ответы. Основные кейсы по общению с незнакомцами в интернете: общение в комментариях под постами в разных социальных сетях/мессенджерах; общение во время онлайн-игр; целенаправленный поиск незнакомцев для общения (отдельные упоминания). Основные правила поведения с незнакомыми людьми в интернете: вежливость и неразглашение личных данных. При ощущении угрозы игнорируют собеседника или блокируют», — сообщили подробности заказчики исследования.

Дезинформация

Если в вопросах защиты персональных данных и «игнора» подозрительных незнакомцев, у подростков в основном нет проблем, то картина их взаимодействия с дезинформацией и фейками — иная.

«Часть участников отмечает, что они не сталкивались с ложной/недостоверной информацией — это респонденты всех возрастов из разных по типам населенных пунктов. Похоже, эти респонденты не до конца понимают, что такое фейки/дезинформация, и, следовательно, не имеют чувствительности к искаженному контенту», — отметили в ОО «Детектор медиа».

При этом часть респондентов понимает, что такое дезинформация, сталкивалась с ней и даже определила, что чаще неправдивая информация встречается в Telegram и TikTok.

«Проверяет информацию на достоверность/правдивость скорее меньшинство участников, в то же время значительная часть респондентов транслирует «взрослые» взвешенные способы проверки информации на достоверность/правдивость, хотя и не пользуется ими. Основные способы проверки правдивости/достоверности информации: потребление информации из официальных и проверенных источников; просмотр комментариев; наличие новости в нескольких источниках; отсутствие кликбейтного заголовка; наличие ссылки на первоисточник. Парни также чаще доверяют своему логическому мышлению и интуиции в оценке правдивости информации. Большинство участников отмечают, что им хватает навыков различения правдивой и ложной информации. Сложные темы для выделения фейков: война, политика, помощь от партнеров, сборы/донаты, новости об известных людях», — прокомментировали заказчики исследования.

Украинских подростков двух возрастных категорий (12-15 и 16-18 лет) опрашивали через Zoom. Использовали метод фокус-групповых дискуссий, которые длились от 80 до 105 минут. Исследование «Изучение практик медиапотребления и оценка уровня медиаграмотности подростков в возрасте 12–18 лет» проводили в конце 2024 года в большинстве регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий).