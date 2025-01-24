Історія та “Труха”: що шукають в інтернеті українські підлітки – дослідження

ГО “Детектор медіа” презентувало результати дослідження медіаспоживання українців 12-18 років, яке провели за підтримки IREX. Нове покоління цікавить історія.

Дослідники встановили, що найбільш популярні в молоді соцмережі – це: телеграм, ютуб, тікток та інстаграм. Також учасники називали діскорд (частіше до нього звертаються хлопці, які грають у комп’ютерні ігри). При цьому підлітки рідко користуються або взагалі не користуються електронною поштою.

Інтереси

“Інформація, яка цікавить в інтернеті, залежить від захоплень та загальних інтересів, також споживають інформацію для навчання, розваг (стендапи, фільми, серіали, музика, різноманітні розважальні відео), пізнавальні відео, спортивні змагання тощо. Підлітки споживають переважно те, що пропонує стрічка, улюблених блогерів / каналів не змогли зазначити (особливо молодша вікова категорія)“, — відзначили замовники дослідження.

Ті учасники дискусій, які все ж таки виділили своїх улюблених блогерів і канали, продемонстрували інтерес до історичної тематики. дівчат – стендап та лайфстайл. Історію серед тем, що цікавлять, назвали як хлопці, так і дівчата. Крім того, серед інтересів у хлопців були: військова справа, ігри, саморозвиток, спорт; у дівчат – стендап та лайфстайл.

Згідно з дослідженням, найбільш популярний у нового покоління канал – “Базована історія” (у ютубі), блогер – Михайло Лебіга (який активно збирає кошти для ЗСУ, а в кадрі на своєму ютуб-каналі може курити та “пропускати” нецензурну лексику).

“Серед негативних тенденцій: окремі підлітки (частіше хлопці) підписані й регулярно користуються телеграм-каналом “Труха”, одна з учасниць регулярно дивиться російську блогерку”, – поділилися в “Детектор медіа”.

Безпека

Дослідники встановили, що більшість підлітків визначає інтернет як небезпечне середовище. Юні користувачі чітко розуміють, які загрози на них можуть очікувати, знають, що таке “персональні дані”, “булінг”, розуміють основні правила безпеки в інтернеті.

“Частина підлітків не має досвіду спілкування з незнайомцями в інтернеті, частіше це молодша категорія дівчат, але хлопці також надавали такі відповіді. Основні кейси щодо спілкування з незнайомцями в інтернеті: спілкування в коментарях під постами в різних соціальних мережах / месенджерах; спілкування під час онлайн-ігор; цілеспрямований пошук незнайомців для спілкування (окремі згадування). Основні правила поведінки з незнайомими людьми в інтернеті: ввічливість та нерозголошення особистих даних. У разі відчуття загрози ігнорують співрозмовника або блокують”, – повідомили подробиці замовники дослідження.

Дезінформація

Якщо у питаннях захисту персональних даних та “ігнору” підозрілих незнайомців, у підлітків в основному немає проблем, то картина їх взаємодії з дезінформацією та фейками – інакша.

“Частина учасників відмічає, що вони не стикалися з неправдивою/недостовірною інформацією — це респонденти різного віку з різним за типами населених пунктів. Схоже, ці респонденти не до кінця розуміють, що таке фейки/дезінформація, і, отже, не мають чутливості до спотвореного контенту”, – зазначили в ГО “Детектор медіа”.

При цьому частина респондентів розуміє, що таке дезінформація, стикалася з нею та навіть визначили, що найчастіше неправдива інформація зустрічається в телеграмі та тіктоку.

“Перевіряє інформацію на достовірність/правдивість радше меншість учасників, водночас значна частина респондентів транслює “дорослі” виважені способи перевірки інформації на достовірність/правдивість, хоча й не користується ними. Основні способи перевірки правдивості/достовірності інформації: споживання інформації з офіційних і перевірених джерел; перегляд коментарів; наявність новини в декількох джерелах; відсутність клікбейтного заголовку; наявність посилання на першоджерело. Хлопці також частіше довіряють своєму логічному мисленню й інтуїції щодо оцінки правдивості інформації. Більшість учасників зазначає, що їм вистачає навичок розрізнення правдивої й неправдивої інформації. Складні теми для вирізнення фейків: війна, політика, допомога від партнерів, збори / донати, новини про відомих людей”, — прокоментували замовники дослідження.

Українських підлітків двох вікових категорій (12-15 та 16-18 років) опитували через Zoom. Використовували метод фокус-групових дискусій, що тривали від 80 до 105 хвилин. Дослідження “Вивчення практик медіаспоживання та оцінка рівня медіаграмотності підлітків віком 12–18 років” проводили наприкінці 2024 року у більшості регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій).