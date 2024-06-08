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Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію – Зеленський

Події 20:48   08.06.2024
Оксана Горун
Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Харківський напрямок посилили та ще посилять.

“Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено”, – сказав Зеленський.

Він також відзначив захисників України, які за цей тиждень найкраще проявили себе в боях на Харківщині – 36-ту окрему бригаду морської піхоти та 92-гу ОШБр.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 20:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Харківський напрямок посилили та ще посилять".