Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Харківський напрямок посилили та ще посилять.

“Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено”, – сказав Зеленський.

Він також відзначив захисників України, які за цей тиждень найкраще проявили себе в боях на Харківщині – 36-ту окрему бригаду морської піхоти та 92-гу ОШБр.