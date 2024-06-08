Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Харківський напрямок посилили та ще посилять.
“Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено”, – сказав Зеленський.
Він також відзначив захисників України, які за цей тиждень найкраще проявили себе в боях на Харківщині – 36-ту окрему бригаду морської піхоти та 92-гу ОШБр.
Читайте також: РФ перекидає на Харківщину додаткові бригади та загороджувальні загони — ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: війна, Зеленський, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію – Зеленський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 20:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Харківський напрямок посилили та ще посилять".