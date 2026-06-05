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Главные вредители Харьковщины появились и активные развиваются

Общество 22:08   05.06.2026
Оксана Якушко
Главные вредители Харьковщины появились и активные развиваются Совка подгрызающая. Фото: ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области

В течение последней недели в посевах сельскохозяйственных культур наблюдают лет ночных бабочек и откладывание яиц подгрызающей совки, сообщает ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Подгрызающая совка откладывает яйца преимущественно на остатках растений, поверхности почвы и низкорослых сорняках. Гусеницы обитают в поверхностном слое почвы и питаются, подгрызая подземные части растения или стебли на уровне поверхности почвы.

В ближайшие 7-14 дней ожидается начало возрождения и питания гусениц.

При использовании инсектицидов важно провести истребительные мероприятия по гусеницам младших возрастов. Экономический порог вредности по подгрызающей совке в посевах сахарной свеклы 1-2, кукурузы, подсолнечника, картофеля, других культур – 3-8 экз. на кв. м.

Аграриям рекомендуют взять под постоянный контроль фитосанитарное состояние посевов и принять меры по проведению своевременных химических обработок разрешенными средствами, соблюдая регламенты их применения и обеспечить сохранение полезной энтомофауны и медоносных пчел.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 22:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнею неделю в посевах сельскохозяйственных культур наблюдают лет ночных бабочек и откладывание яиц подгрызающей совки, сообщает ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.".