Главные вредители Харьковщины появились и активные развиваются

В течение последней недели в посевах сельскохозяйственных культур наблюдают лет ночных бабочек и откладывание яиц подгрызающей совки, сообщает ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Подгрызающая совка откладывает яйца преимущественно на остатках растений, поверхности почвы и низкорослых сорняках. Гусеницы обитают в поверхностном слое почвы и питаются, подгрызая подземные части растения или стебли на уровне поверхности почвы.

В ближайшие 7-14 дней ожидается начало возрождения и питания гусениц.

При использовании инсектицидов важно провести истребительные мероприятия по гусеницам младших возрастов. Экономический порог вредности по подгрызающей совке в посевах сахарной свеклы 1-2, кукурузы, подсолнечника, картофеля, других культур – 3-8 экз. на кв. м.

Аграриям рекомендуют взять под постоянный контроль фитосанитарное состояние посевов и принять меры по проведению своевременных химических обработок разрешенными средствами, соблюдая регламенты их применения и обеспечить сохранение полезной энтомофауны и медоносных пчел.