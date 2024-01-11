Ночью в Харькове и области может быть опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в регионе ночью 12 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью 12 января по области и городу ожидаются порывы северного ветра, 15 – 20 м/с, метель. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении синоптиков.

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