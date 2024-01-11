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Ночью в Харькове и области может быть опасно: предупреждение синоптиков

Общество 15:11   11.01.2024
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове и области может быть опасно: предупреждение синоптиков Фото: Павел Велицкий

Об опасных метеорологических явлениях в регионе ночью 12 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью 12 января по области и городу ожидаются порывы северного ветра, 15 – 20 м/с, метель. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении синоптиков.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 15:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе ночью 12 января, предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".