Сильний вітер і погіршення погодних умов очікують сьогодні на Харківщині
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на сьогодні, 26 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Вдень 26 листопада по місту та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15 – 20 м/с.
(I рівень небезпеки, жовтий 🟡)
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ветер, погода, харківщина, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 10:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на сьогодні, 26 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".