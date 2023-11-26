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Сильний вітер і погіршення погодних умов очікують сьогодні на Харківщині

Суспільство 10:12   26.11.2023
Оксана Якушко
Сильний вітер і погіршення погодних умов очікують сьогодні на Харківщині

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на сьогодні, 26 листопада, повідомив  Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Вдень 26 листопада по місту та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15 – 20 м/с.

(I рівень небезпеки, жовтий 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на сьогодні, 26 листопада, повідомив  Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".