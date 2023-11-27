Шторм: в Харьковской области есть обесточивания, трассу в Киев замело (видео)
Без электричества из-за сильного ветра и снега с дождем осталась часть населенных пунктов в Харьковской области. В соцсетях публикуют видео занесенной снегом Киевской трассы.
«В связи с погодными условиями без электроснабжения осталась часть города Балаклея и громады», — сообщила пресс-служба Балаклейской ГВА.
Пока в Харькове вторые сутки льет дождь, Киевскую трассу на участке в Киевской области замело снегом.
Улучшения погоды синоптики пока не прогнозируют. В Харькове продолжится дождь, который будет переходить в снег. Возможна слабая метель, сообщил утром 27 ноября Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Днем температура снизится — будет до 1-3 градусов мороза. На дорогах — гололедица. Проблемы жителям Харькова и области может создать ветер: в Харькове его скорость будет достигать 20 м/с, в области — 25-27 м/с.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гололед, дождь мороз, замело, метель, свет, снег, шторм, электричество;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 07:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без электричества из-за сильного ветра и снега с дождем осталась часть населенных пунктов в Харьковской области. В соцсетях публикуют видео занесенной снегом Киевской трассы".