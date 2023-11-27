Шторм: в Харьковской области есть обесточивания, трассу в Киев замело (видео)

Без электричества из-за сильного ветра и снега с дождем осталась часть населенных пунктов в Харьковской области. В соцсетях публикуют видео занесенной снегом Киевской трассы.

«В связи с погодными условиями без электроснабжения осталась часть города Балаклея и громады», — сообщила пресс-служба Балаклейской ГВА.

Пока в Харькове вторые сутки льет дождь, Киевскую трассу на участке в Киевской области замело снегом.

Улучшения погоды синоптики пока не прогнозируют. В Харькове продолжится дождь, который будет переходить в снег. Возможна слабая метель, сообщил утром 27 ноября Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Днем температура снизится — будет до 1-3 градусов мороза. На дорогах — гололедица. Проблемы жителям Харькова и области может создать ветер: в Харькове его скорость будет достигать 20 м/с, в области — 25-27 м/с.