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Шторм: в Харьковской области есть обесточивания, трассу в Киев замело (видео)

Происшествия 07:44   27.11.2023
Оксана Горун
Шторм: в Харьковской области есть обесточивания, трассу в Киев замело (видео)

Без электричества из-за сильного ветра и снега с дождем осталась часть населенных пунктов в Харьковской области. В соцсетях публикуют видео занесенной снегом Киевской  трассы.

«В связи с погодными условиями без электроснабжения осталась часть города Балаклея и громады», — сообщила пресс-служба Балаклейской ГВА.

Пока в Харькове вторые сутки льет дождь, Киевскую трассу на участке в Киевской области замело снегом.

Улучшения погоды синоптики пока не прогнозируют. В Харькове продолжится дождь, который будет переходить в снег. Возможна слабая метель, сообщил утром 27 ноября Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Днем температура снизится — будет до 1-3 градусов мороза. На дорогах — гололедица. Проблемы жителям Харькова и области может создать ветер: в Харькове его скорость будет достигать 20 м/с, в области — 25-27 м/с.

Читайте также: Сильный ветер, метель, гололед. Какой будет погода 27 ноября на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 07:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без электричества из-за сильного ветра и снега с дождем осталась часть населенных пунктов в Харьковской области. В соцсетях публикуют видео занесенной снегом Киевской  трассы".