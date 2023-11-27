Шторм: про ситуацію на Харківщині повідомив Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що проїзд на дорогах області забезпечено, а аварійних відключень світла немає.
“Через погіршення погодних умов дорожні служби працюють у посиленому режимі. Ускладнень руху дорогами загального користування державного та місцевого значення немає. Роботи з оброблення доріг протиожеледною сумішшю тривають”, – написав Синєгубов вранці 27 листопада у телеграмі.
Він також заявив, що аварійних ситуацій та відключень електроенергії в області немає. При цьому раніше вранці про відключення світла в частині Балаклії та населених пунктах Балаклійської громади повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.
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Начальник ХОВА закликав мешканців області без необхідності не користуватися автотранспортом та бути максимально обережними на дорогах.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: дождь, дороги, погода, синєгубов, снег, шторм, электричество;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що проїзд на дорогах області забезпечено, а аварійних відключень світла немає".