Шторм: про ситуацію на Харківщині повідомив Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що проїзд на дорогах області забезпечено, а аварійних відключень світла немає.

“Через погіршення погодних умов дорожні служби працюють у посиленому режимі. Ускладнень руху дорогами загального користування державного та місцевого значення немає. Роботи з оброблення доріг протиожеледною сумішшю тривають”, – написав Синєгубов вранці 27 листопада у телеграмі.

Він також заявив, що аварійних ситуацій та відключень електроенергії в області немає. При цьому раніше вранці про відключення світла в частині Балаклії та населених пунктах Балаклійської громади повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.

Начальник ХОВА закликав мешканців області без необхідності не користуватися автотранспортом та бути максимально обережними на дорогах.