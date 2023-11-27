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Шторм: про ситуацію на Харківщині повідомив Синєгубов

Події 08:41   27.11.2023
Оксана Горун
Шторм: про ситуацію на Харківщині повідомив Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що проїзд на дорогах області забезпечено, а аварійних відключень світла немає.

“Через погіршення погодних умов дорожні служби працюють у посиленому режимі. Ускладнень руху дорогами загального користування державного та місцевого значення немає. Роботи з оброблення доріг протиожеледною сумішшю тривають”, – написав Синєгубов вранці 27 листопада у телеграмі.

Він також заявив, що аварійних ситуацій та відключень електроенергії в області немає. При цьому раніше вранці про відключення світла в частині Балаклії та населених пунктах Балаклійської громади повідомила Балаклійська міська військова адміністрація.

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Начальник ХОВА закликав мешканців області без необхідності не користуватися автотранспортом та бути максимально обережними на дорогах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов запевнив, що проїзд на дорогах області забезпечено, а аварійних відключень світла немає".