Live
  • Пн 27.11.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.36

Буря дісталася Харкова: погода погіршується (відео)

Події 09:18   27.11.2023
Оксана Горун
Буря дісталася Харкова: погода погіршується (відео)

У Харкові місцями почався снігопад, а також поривчастий вітер. Погода протягом дня буде все більш небезпечною, повідомляють синоптики. Оголошено штормове попередження.

Ранковий дощ у Харкові змінився снігом та поривчастим вітром.

В області оголошено штормове попередження. Харківський регіональний центр з гідрометеорології оцінив рівень небезпеки як І – “жовтий”, а місцями – ІІ (“помаранчевий”). Також, за прогнозом, протягом дня знижуватиметься температура – вона перейде нуль, мороз може перетворити мокрі зараз дороги та тротуари на ковзанку.

Шторм зараз – у багатьох регіонах України. Першою замело Одесу, протягом доби хуртовина поширюється територією країни. За останніми даними, наведеними міністром МВС України Ігорем Клименком, на 14 автошляхах у країні перекрито рух транспорту, у 16 ​​областях знеструмлені населені пункти.

Також читайте:  Шторм: про ситуацію на Харківщині повідомив Синєгубов

“Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 ​​областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів”, – повідомив Клименко вранці 27 листопада.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
Головні новини Харкова 27.11: 28 ДТП, наслідки обстрілів та негоди
Головні новини Харкова 27.11: 28 ДТП, наслідки обстрілів та негоди
27.11.2023, 09:52
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
26.11.2023, 21:48
Головні новини Харкова 26.11: будинок св. Миколая, ворог штурмував Синьківку
Головні новини Харкова 26.11: будинок св. Миколая, ворог штурмував Синьківку
26.11.2023, 19:15
“Персональний Миколай”: як харків’янам приєднатися до акції для дітей ВПО
“Персональний Миколай”: як харків’янам приєднатися до акції для дітей ВПО
27.11.2023, 09:33
На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям
На пожежі у Харкові врятували 18-річну жінку з немовлям
27.11.2023, 09:44

Новини за темою:

21:10
101 дерево та 94 великі гілки повалив вітер у Харкові
20:38
Двоє осіб травмовані та ушпиталені в Харкові через падіння дерева і гілки

Ви читали новину: «Буря дісталася Харкова: погода погіршується (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові місцями почався снігопад, а також поривчастий вітер. Погода протягом дня буде все більш небезпечною, повідомляють синоптики. Оголошено штормове попередження".