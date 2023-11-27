Буря дісталася Харкова: погода погіршується (відео)

У Харкові місцями почався снігопад, а також поривчастий вітер. Погода протягом дня буде все більш небезпечною, повідомляють синоптики. Оголошено штормове попередження.

Ранковий дощ у Харкові змінився снігом та поривчастим вітром.

В області оголошено штормове попередження. Харківський регіональний центр з гідрометеорології оцінив рівень небезпеки як І – “жовтий”, а місцями – ІІ (“помаранчевий”). Також, за прогнозом, протягом дня знижуватиметься температура – вона перейде нуль, мороз може перетворити мокрі зараз дороги та тротуари на ковзанку.

Шторм зараз – у багатьох регіонах України. Першою замело Одесу, протягом доби хуртовина поширюється територією країни. За останніми даними, наведеними міністром МВС України Ігорем Клименком, на 14 автошляхах у країні перекрито рух транспорту, у 16 ​​областях знеструмлені населені пункти.

“Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 ​​областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів”, – повідомив Клименко вранці 27 листопада.