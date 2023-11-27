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На Харьковщине из-за непогоды без света десять населенных пунктов

Происшествия 10:08   27.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине из-за непогоды без света десять населенных пунктов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

По состоянию на утро 27 ноября на Харьковщине обесточены потребители в Балаклейском, Змиевском и Шевченковоском районах электрических сетей.

«По состоянию на утро 27 ноября из-за непогоды частично обесточены потребители десяти населенных пунктов на территории обслуживания Змиевского (2), Балаклейского (2) и Шевченковского (6) районов электрических сетей (РЭМ). Всего без света около 2800 домовладений», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Там также сообщили, что есть информация об отключениях по линиям 0,4 кВ в зонах обслуживания Купянского, Барвенковского, Близнюковского, Чугуевского и Боровского РЭС.

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«Специалисты АО «Харьковоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения», — отметили энергетики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 27 ноября на Харьковщине обесточены потребители в Балаклейском, Змиевском и Шевченковоском районах электрических сетей".