На Харьковщине из-за непогоды без света десять населенных пунктов

По состоянию на утро 27 ноября на Харьковщине обесточены потребители в Балаклейском, Змиевском и Шевченковоском районах электрических сетей.

«По состоянию на утро 27 ноября из-за непогоды частично обесточены потребители десяти населенных пунктов на территории обслуживания Змиевского (2), Балаклейского (2) и Шевченковского (6) районов электрических сетей (РЭМ). Всего без света около 2800 домовладений», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Там также сообщили, что есть информация об отключениях по линиям 0,4 кВ в зонах обслуживания Купянского, Барвенковского, Близнюковского, Чугуевского и Боровского РЭС.

«Специалисты АО «Харьковоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения», — отметили энергетики.