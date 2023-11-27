Потяг з Одеси до Харкова затримується через бурю – «Укрзалізниця»

АТ «Укрзалізниця» повідомило, що через негоду низка потягів прямують з відхиленням від графіка на понад годину.

За даними залізничників, затримуються потяги:

– №247/248 Одеса — Київ,

– №11/12 Одеса — Львів,

– №7/8 Одеса — Харків,

– №53/54 Одеса — Дніпро,

– №253/254 Одеса — Кривий Ріг,

– №119/120 Львів — Запоріжжя.

«Закликаємо пасажирів бути уважними та слухати оголошення на вокзалах, а також при плануванні поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови», – додали залізничники.