Потяг з Одеси до Харкова затримується через бурю – «Укрзалізниця»
АТ «Укрзалізниця» повідомило, що через негоду низка потягів прямують з відхиленням від графіка на понад годину.
За даними залізничників, затримуються потяги:
– №247/248 Одеса — Київ,
– №11/12 Одеса — Львів,
– №7/8 Одеса — Харків,
– №53/54 Одеса — Дніпро,
– №253/254 Одеса — Кривий Ріг,
– №119/120 Львів — Запоріжжя.
«Закликаємо пасажирів бути уважними та слухати оголошення на вокзалах, а також при плануванні поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови», – додали залізничники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: буря, задерживаются, непогода, Одесса, поезда, укрзалізниця, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 11:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ «Укрзалізниця» повідомило, що через негоду низка потягів прямують з відхиленням від графіка на понад годину.".