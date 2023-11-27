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Почти две тысячи коммунальщиков убирали снег в Харькове

Общество 17:33   27.11.2023
Оксана Якушко
Почти две тысячи коммунальщиков убирали снег в Харькове

В Харькове к работам по уборке снега привлекли 1889 работников коммунальных предприятий.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в городе также работает 51 единица автотракторной техники и 25 средств малой механизации. В том числе на придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», 1682 работника убирают с помощью 26 единиц автотракторной техники.

Всего от снега очистили более 3 млн кв. м территории, а песчано-солевой смесью посыпали почти 1,2 млн кв. м.

На объектах СКП »Харьковзеленстрой» работают 207 рабочих и 25 единиц техники.

Также из-за непогоды зафиксировано 28 случаев повреждения кровель и парапетов в Шевченковском, Салтовском, Основянском и Новобаварском районах. Бригады КП «Харьковспецстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» уже выполнили работы на 12 объектах, еще на 14 — ремонтируют.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к работам по уборке снега привлекли 1889 работников коммунальных предприятий.".