Почти две тысячи коммунальщиков убирали снег в Харькове

В Харькове к работам по уборке снега привлекли 1889 работников коммунальных предприятий.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в городе также работает 51 единица автотракторной техники и 25 средств малой механизации. В том числе на придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», 1682 работника убирают с помощью 26 единиц автотракторной техники.

Всего от снега очистили более 3 млн кв. м территории, а песчано-солевой смесью посыпали почти 1,2 млн кв. м.

На объектах СКП »Харьковзеленстрой» работают 207 рабочих и 25 единиц техники.

Также из-за непогоды зафиксировано 28 случаев повреждения кровель и парапетов в Шевченковском, Салтовском, Основянском и Новобаварском районах. Бригады КП «Харьковспецстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» уже выполнили работы на 12 объектах, еще на 14 — ремонтируют.