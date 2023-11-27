Почти две тысячи коммунальщиков убирали снег в Харькове
В Харькове к работам по уборке снега привлекли 1889 работников коммунальных предприятий.
Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в городе также работает 51 единица автотракторной техники и 25 средств малой механизации. В том числе на придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», 1682 работника убирают с помощью 26 единиц автотракторной техники.
Всего от снега очистили более 3 млн кв. м территории, а песчано-солевой смесью посыпали почти 1,2 млн кв. м.
На объектах СКП »Харьковзеленстрой» работают 207 рабочих и 25 единиц техники.
Также из-за непогоды зафиксировано 28 случаев повреждения кровель и парапетов в Шевченковском, Салтовском, Основянском и Новобаварском районах. Бригады КП «Харьковспецстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» уже выполнили работы на 12 объектах, еще на 14 — ремонтируют.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коммунальщики, непогода, снег, уборка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к работам по уборке снега привлекли 1889 работников коммунальных предприятий.".