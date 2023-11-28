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Циклон и шторм не остановили боевые действия в Украине — ISW (видео)

Мир 07:52   28.11.2023
Оксана Горун
Циклон и шторм не остановили боевые действия в Украине — ISW (видео) Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 27 ноября отметил, что ВСУ и российские оккупанты продолжают вести наземные атаки по всей территории Украины, несмотря на снегопад и ураганный ветер, которые вызвал мощный циклон.

«Несмотря на сложные погодные условия, российские и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько медленнее из-за снега и плохой видимости», — констатировали аналитики ISW.

Российские так называемые «военкоры», находящиеся на юге Украины, 27 ноября писали о том, что снегопад и ветер ухудшили видимость и усложнили аэроразведку, а также корректировку артиллерии на Херсонском направлении. При этом они пожаловались: «украинские силы воспользовались условиями плохой видимости для закрепления позиций на восточном (левом) берегу реки Днепр». По информации пресс-секретаря Таврийской группы войск ВСУ Александра Штупуна, армия РФ сократила применение артиллерии на Таврийском направлении в полтора раза, а беспилотников — в шесть раз. При этом российская авиация активна в районе Авдеевки.

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«Сложные зимние условия заставят обе стороны в большей степени полагаться на наземные атаки под руководством пехоты в отсутствие возможностей воздушной разведки и корректировки артиллерии», — прогнозируют в Институте изучения войны.

Также аналитики отметили, что циклон в Черном море и на юге нанес существенный урон инфраструктуре — как в прибрежных районах Украины, так и РФ.

«Российские источники опубликовали изображения и видеоматериалы воздействия циклона на гражданскую и транспортную инфраструктуру в прибрежных районах Краснодарского края, в том числе вблизи Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсе», — отметили в ISW.

Видео потопа в курортных регионах РФ в течение дня массово публиковали в соцсетях.

От ударов стихии пострадал и украинский Крым.

Сильный шторм буквально смывал прибрежные постройки и частично затопил дороги, а также железнодорожные пути.

«В ВМС Украины и Южном оперативном командовании Украины, в частности, сообщили, что опасная погода в Черном море вынудила Россию вернуть все свои военные корабли и ракетоносцы в пункты базирования. Известный российский блоггер предупредил, что минная угроза в Черном море в ближайшие дни возрастет как для военных, так и для гражданских судов, поскольку шторм повредил заграждения и рассредоточил минные поля, в результате чего мины начали дрейфовать по всей северо-западной части Черного моря», — проинформировали аналитики.

Боевые действия 27 ноября продолжались и на Харьковщине. Генштаб ВСУ сообщил о трех атаках на Купянском направлении за сутки. По данным ISW, подтвержденных успехов у оккупантов не было.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 07:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 27 ноября отметил, что ВСУ и российские оккупанты продолжают вести наземные атаки по всей территории Украины, несмотря на снегопад и ураганный ветер, которые вызвал мощный циклон".