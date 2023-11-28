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Армия РФ продолжила атаковать на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 07:32   28.11.2023
Оксана Горун
Армия РФ продолжила атаковать на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил про 84 боевых столкновения на фронте в Украине, три из них были под Купянском. Штурмы отбили.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — сообщил утром 28 ноября Генштаб ВСУ.

По Харьковщине оккупанты нанесли один авиаудар — он пришелся по селу Степовая Новоселовка. Также населенные пункты области были под российскими артиллерийскими обстрелами (всего под ними оказались более 130 н.п. в Украине).

В целом за сутки армия РФ нанесла по территории Украины один ракетный и восемь авиационных ударов и совершила 20 обстрелов из РСЗО. Россияне также применили один «шахед» (его уничтожила ПВО).

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«Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — дополнили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 07:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил про 84 боевых столкновения на фронте в Украине, три из них были под Купянском. Штурмы отбили".