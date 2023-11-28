Армия РФ продолжила атаковать на Купянском направлении — Генштаб
В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил про 84 боевых столкновения на фронте в Украине, три из них были под Купянском. Штурмы отбили.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — сообщил утром 28 ноября Генштаб ВСУ.
По Харьковщине оккупанты нанесли один авиаудар — он пришелся по селу Степовая Новоселовка. Также населенные пункты области были под российскими артиллерийскими обстрелами (всего под ними оказались более 130 н.п. в Украине).
В целом за сутки армия РФ нанесла по территории Украины один ракетный и восемь авиационных ударов и совершила 20 обстрелов из РСЗО. Россияне также применили один «шахед» (его уничтожила ПВО).
Читайте также: Главные новости Харькова 28 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба
«Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — дополнили в ГШ.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ продолжила атаковать на Купянском направлении — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил про 84 боевых столкновения на фронте в Украине, три из них были под Купянском. Штурмы отбили".