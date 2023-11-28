Главные новости Харькова 28 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:20
Три атаки и авиаудар — Генштаб о сутках на Харьковщине
Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по селу Степовая Новоселовка в Харьковской области.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — проинформировал Генштаб утром 28 ноября.
06:57
Две тревоги за ночь, утренняя продолжается
Ночью с 27 на 28 ноября в Харьковской области дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз — с 00:03 по 00:32. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.
Уже под утро тревогу объявили еще раз — она прозвучала в 05:52. Причиной стала активность вражеской тактической авиации (как правило, такое предупреждение подразумевает угрозу для Купянского района.
По состоянию на 06:57 28 ноября отбоя не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воздушная тревога, ночь;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 07:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".