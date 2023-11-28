Главные новости Харькова 28 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:20

Три атаки и авиаудар — Генштаб о сутках на Харьковщине

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по селу Степовая Новоселовка в Харьковской области.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — проинформировал Генштаб утром 28 ноября.

06:57

Две тревоги за ночь, утренняя продолжается

Ночью с 27 на 28 ноября в Харьковской области дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз — с 00:03 по 00:32. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

Уже под утро тревогу объявили еще раз — она прозвучала в 05:52. Причиной стала активность вражеской тактической авиации (как правило, такое предупреждение подразумевает угрозу для Купянского района.

По состоянию на 06:57 28 ноября отбоя не было.