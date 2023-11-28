Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области
ДТП со смертельным исходом и пострадавшими произошло вечером 27 ноября в Чугуевском районе Харьковской области, сообщили в Нацполиции.
ДТП произошло 27 ноября около 16:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». 41-летний водитель автомобиля Renault Master, предварительно на участке дороги с гололедицей, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время навстречу ему двигался 21-летний водитель Renault Scenic, произошло столкновение.
В результате аварии водитель Renault Scenic от полученных травм скончался на месте ДТП, его 23-летний пассажир находится в реанимации. Водителя автомобиля Renault Master и его 21-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали в реанимацию.
Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, автомобиль, гололед, гололедица, ДТП, Киев-Харьков-Довжанский, машина, Нацполиция, трасса;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 16:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП со смертельным исходом и пострадавшими произошло вечером 27 ноября в Чугуевском районе Харьковской области, сообщили в Нацполиции.".