Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области

ДТП со смертельным исходом и пострадавшими произошло вечером 27 ноября в Чугуевском районе Харьковской области, сообщили в Нацполиции.

ДТП произошло 27 ноября около 16:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». 41-летний водитель автомобиля Renault Master, предварительно на участке дороги с гололедицей, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время навстречу ему двигался 21-летний водитель Renault Scenic, произошло столкновение.

В результате аварии водитель Renault Scenic от полученных травм скончался на месте ДТП, его 23-летний пассажир находится в реанимации. Водителя автомобиля Renault Master и его 21-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали в реанимацию.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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