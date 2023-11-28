Один помер, троє в реанімації. Кривава ДТП сталася на Харківщині
ДТП зі смертельним наслідком і постраждалими сталася увечері 27 листопада у Чугуївському районі Харківської області, повідомили у Нацполіції.
ДТП трапилася 27 листопада близько 16:00 на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. 41-річний водій автомобіля «Renault Master», попередньо на ділянці дороги з ожеледицею, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. У цей час назустріч йому їхав 21–річний водій «Renault Scenic», відбулось зіткнення.
Внаслідок ДТП водій «Renault Scenic» від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події, його 23-річний пасажир перебуває в реанімації. Водія автомобіля «Renault Master» та його 21-річного пасажира із численними тілесними травмами ушпиталили до реанімації.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП зі смертельним наслідком і постраждалими сталася увечері 27 листопада у Чугуївському районі Харківської області, повідомили у Нацполіції.".