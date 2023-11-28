Водій збив двох військових і залишив помирати на узбіччі в Харківській області
Один військовий загинув на місці ДТП на Золочівщині в Харківській області, другий, не приходячи до тями, помер у лікарні за кілька днів після аварії, а 29-річний водій ховався від правоохоронців, повідомили у Нацполіції.
ДТП сталася 22 листопада близько 20:00 в районні перехрестя автошляху «Дергачі-Золочів» із селищем Першотравневе Золочівського ОТГ.
Водій «Subaru Forester», рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля «Volkswagen Golf». Після наїзду водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим. Один постраждалий від отриманих травм загинув на місці ДТП, другого з тяжкими травмами ушпиталили, але він за кілька днів помер в лікарні, не приходячи до тями.
Слідчі встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців. Наразі його затримали і арештували без права внесення застави.
Чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авария, військові, водитель, военнослужащие, ДТП, наезд, насмерть, Нацполиция, обочина, оставил умирать, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 13:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один військовий загинув на місці ДТП на Золочівщині в Харківській області, другий, не приходячи до тями, помер у лікарні за кілька днів після аварії, а 29-річний водій ховався від правоохоронців, повідомили у Нацполіції. ".