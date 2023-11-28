Смертельна ДТП на Харківщині: водій «ГАЗелі» збив пішохода
Вночі 26 листопада на автошляху «Чугуїв-Печеніги» неподалік селища Кочеток сталася смертельна аварія.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій автомобіля «ГАЗель» 1989 року народження скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
Загалом за минулу добу сталося 15 ДТП, внаслідок яких 7 жителів отримали травми, одна людина загинула.
Також поліцейські викрили на дорогах регіону 3 п’яних водіїв.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 26 листопада на автошляху «Чугуїв-Печеніги» неподалік селища Кочеток сталася смертельна аварія.".