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Смертельна ДТП на Харківщині: водій «ГАЗелі» збив пішохода

Суспільство 12:16   28.11.2023
Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП на Харківщині: водій «ГАЗелі» збив пішохода

Вночі 26 листопада на автошляху «Чугуїв-Печеніги» неподалік селища Кочеток сталася смертельна аварія.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій автомобіля «ГАЗель» 1989 року народження скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Загалом за минулу добу сталося 15 ДТП, внаслідок яких 7 жителів отримали травми, одна людина загинула.

Також поліцейські викрили на дорогах регіону 3 п’яних водіїв.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 26 листопада на автошляху «Чугуїв-Печеніги» неподалік селища Кочеток сталася смертельна аварія.".