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Смертельное ДТП на Харьковщине: водитель «ГАЗели» сбил пешехода

Общество 12:16   28.11.2023
Виктория Яковенко
Смертельное ДТП на Харьковщине: водитель «ГАЗели» сбил пешехода

Ночью 26 ноября на автодороге «Чугуев-Печениги» недалеко от поселка Кочеток произошла смертельная авария.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель автомобиля «ГАЗель» 1989 года совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина 1990 года погиб на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Всего за прошедшие сутки произошло 15 ДТП, в результате которых 7 жителей получили травмы, один человек погиб.

Также полицейские разоблачили на дорогах региона 3 пьяных водителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 26 ноября на автодороге «Чугуев-Печениги» недалеко от поселка Кочеток произошла смертельная авария.".