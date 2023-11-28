Смертельное ДТП на Харьковщине: водитель «ГАЗели» сбил пешехода

Ночью 26 ноября на автодороге «Чугуев-Печениги» недалеко от поселка Кочеток произошла смертельная авария.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель автомобиля «ГАЗель» 1989 года совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина 1990 года погиб на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Всего за прошедшие сутки произошло 15 ДТП, в результате которых 7 жителей получили травмы, один человек погиб.

Также полицейские разоблачили на дорогах региона 3 пьяных водителей.

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