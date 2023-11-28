За сутки на дороги Харьковщины высыпали 2000 тонн противогололедной смеси
В ХОВА заявили: проезд на дорогах Харьковщины обеспечен.
«Несмотря на снегопад и сильные порывы ветра, которые наблюдались вчера в Харьковской области, проезд по дорогам области — государственного и местного значения — обеспечен. Осложнений в движении транспорта нет», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Он сообщил, что для расчистки дорог задействовали более 120 единиц техники и 150 сотрудников автодора. Они расчистили около 500 км дорог. Для борьбы с гололедом применили более 2000 тонн противогололедной смеси.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, синєгубов, снег, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА заявили: проезд на дорогах Харьковщины обеспечен".