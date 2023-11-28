За сутки на дороги Харьковщины высыпали 2000 тонн противогололедной смеси

В ХОВА заявили: проезд на дорогах Харьковщины обеспечен.

«Несмотря на снегопад и сильные порывы ветра, которые наблюдались вчера в Харьковской области, проезд по дорогам области — государственного и местного значения — обеспечен. Осложнений в движении транспорта нет», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Он сообщил, что для расчистки дорог задействовали более 120 единиц техники и 150 сотрудников автодора. Они расчистили около 500 км дорог. Для борьбы с гололедом применили более 2000 тонн противогололедной смеси.