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Непогода на Харьковщине: «скорая» в заносах, 15 ДТП, около 100 домов без света

Происшествия 08:41   28.11.2023
Оксана Горун
Непогода на Харьковщине: «скорая» в заносах, 15 ДТП, около 100 домов без света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В ХОВА, ГСЧС и Нацполиции  сообщили о последствиях снегопада и ветра, которые бушевали на Харьковщине 28 ноября.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, подачу электричества в области не возобновили еще в 86 домохозяйств, которые остались без света из-за вчерашней бури.

«Из-за последствий непогоды остаются обесточенными 86 домохозяйств с. Бородоярское в Изюмском районе. Специалисты «Харьковоблэнерго» прилагают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения», — написал Синегубов в telegram.

По состоянию на 17:00 27 ноября таких домов было 620. А в самый разгар непогоды — днем 27 ноября энергетики сообщали, что без света 5800 домовладений.

За «гололедные» сутки в Харьковской области случилось 15 ДТП, проинформировал начальник ГУНП Владимир Тимошко. В авариях пострадали семь человек и один погиб.

Спасатели ГСЧС 28 ноября ночью вытаскивали из заноса «скорую». Медики обратились к ним за помощью около часа ночи.

«Их автомобиль попал в перемет на дороге возле села Новоукраинка Богодуховской громады. Бригада возвращалась с места вызова, когда попала в данную опасную ситуацию. Карета «скорой» как ни старалась, не могла тронуться с места», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Снег, скорую вытаскивают из заноса

На место отправились спасатели на автомобиле повышенной проходимости.

«С помощью буксировочного троса спасатели вытащили своим авто медицинское транспортное средство на ровный и свободный от снега участок дороги, чтобы оно дальше смогло продолжить движение», — отметили в ГСЧС.

По информации синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, 28 ноября погода в Харькове и области «успокоится». Сильного ветра и осадков не прогнозируют. Будет сохраняться небольшой мороз — от минус одного до минус трех градусов (местами в области температура перейдет через ноль — до плюс одного).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА, ГСЧС и Нацполиции  сообщили о последствиях снегопада и ветра, которые бушевали на Харьковщине 28 ноября".