Live
  • Пн 27.11.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.36

Буря на Харьковщине. Без света пока еще остаются 620 домов в трех селах

Общество 18:08   27.11.2023
Елена Нагорная
Буря на Харьковщине. Без света пока еще остаются 620 домов в трех селах Фото: Харьковоблэнерго

По состоянию на 17:00 27 ноября на Харьковщине специалисты облэнерго восстановили электроснабжение для большинства обесточенных из-за непогоды абонентов.

Без света остаются 20 домовладений в селах Боровая, Гусиная Поляна и Петрищево Змиевской громады Чугуевского района, сообщает пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«Линия, которая питает эти села, была обесточена уже в 15:30, поэтому темнота затрудняет поиск места повреждения. Однако энергетики планируют восстановить электроснабжение в Змиевской громаде в ближайшее время», — говорится в публикации.

Как сообщалось, по состоянию на 12:00 в Харьковской области из-за непогоды были полностью обесточены потребители восьми населенных пунктов и частично – 11.

Читайте также: Почти две тысячи коммунальщиков убирали снег в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
Буря добралась до Харькова: погода ухудшается (видео)
27.11.2023, 09:18
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
25.11.2023, 12:01
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
27.11.2023, 13:52
Четверо жителей Харьковщины умерли от коронавируса, 12 харьковчан в реанимации
Четверо жителей Харьковщины умерли от коронавируса, 12 харьковчан в реанимации
27.11.2023, 18:36
Безуглая VS Залужный. Политическое харакири нардепа или спланированная акция?
Безуглая VS Залужный. Политическое харакири нардепа или спланированная акция?
27.11.2023, 15:18
В Харькове арендатор засорил участок земли стоимостью почти 50 млн грн
В Харькове арендатор засорил участок земли стоимостью почти 50 млн грн
27.11.2023, 19:12

Новости по теме:

14:54
Ветер в Харькове повалил три дерева, есть случаи обрыва проводов (фото)
13:52
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
10:35
Буря на Харьковщине: что творится на дорогах региона, сообщил автодор (видео)
10:08
На Харьковщине из-за непогоды без света десять населенных пунктов
10:03
Буря на Харьковщине: энергетики напомнили, что делать

Вы читали новость: «Буря на Харьковщине. Без света пока еще остаются 620 домов в трех селах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17:00 27 ноября на Харьковщине специалисты облэнерго восстановили электроснабжение для большинства обесточенных из-за непогоды абонентов.".