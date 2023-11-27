Буря на Харьковщине. Без света пока еще остаются 620 домов в трех селах
Фото: Харьковоблэнерго
По состоянию на 17:00 27 ноября на Харьковщине специалисты облэнерго восстановили электроснабжение для большинства обесточенных из-за непогоды абонентов.
Без света остаются 20 домовладений в селах Боровая, Гусиная Поляна и Петрищево Змиевской громады Чугуевского района, сообщает пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
«Линия, которая питает эти села, была обесточена уже в 15:30, поэтому темнота затрудняет поиск места повреждения. Однако энергетики планируют восстановить электроснабжение в Змиевской громаде в ближайшее время», — говорится в публикации.
Как сообщалось, по состоянию на 12:00 в Харьковской области из-за непогоды были полностью обесточены потребители восьми населенных пунктов и частично – 11.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 18:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17:00 27 ноября на Харьковщине специалисты облэнерго восстановили электроснабжение для большинства обесточенных из-за непогоды абонентов.".