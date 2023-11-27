Буря на Харківщині. Без світла поки що залишаються 620 будинків у трьох селах
Станом на 17:00 27 листопада на Харківщині фахівці обленерго відновили електропостачання для більшості знеструмлених через негоду абонентів.
Без світла залишаються 620 домоволодінь у селах Борова, Гусина Поляна та Петрищеве Зміївської громади Чугуївського району, повідомляє пресслужба АТ “Харківобленерго”.
“Лінія, яка живить ці села, була знеструмлена вже о 15:30, тому темрява ускладнює пошук місця пошкодження. Проте енергетики планують відновити електропостачання в Зміївській громаді найближчим часом“, – йдеться у публікації.
Як повідомлялося, станом на 12:00 у Харківській області через негоду були повністю знеструмлені споживачі восьми населених пунктів та частково – 11.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 18:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17:00 27 листопада на Харківщині фахівці обленерго відновили електропостачання для більшості знеструмлених через негоду абонентів.".